La extraña expulsión de un jugador del Sporting por entrar al campo "tras permanecer fuera del mismo de forma voluntaria"

La UD Almería remontó (2-1) al Sporting de Gijón este sábado en la jornada seis de LaLiga Hypermotion y salió de un bache de tres jornadas sin ganar para dejar el lastre a un Sporting con tres derrotas seguidas, a pesar de que los asturianos se fueron al descanso con el 0-1 de Gaspar Campos. En el segundo tiempo todo cambió, con una segunda amarilla protestada por los visitantes a Guillermo Rosas.

Con uno más, el Almería encontró la remontada con Adrián Embarba y Sergio Arribas, y ya en los últimos minutos, también Alex Corredera fue expulsado en un Sporting que vio esfumarse una reacción en la tabla que sí lograron los locales.

captura Guille Rosas entra al campo después de que el árbitro hubiera solicitado asistencia.

la actuación arbitral

No fue el día de Pérez Hernández que en el minuto 50 dejó a con 10 al Sporting por una extraña expulsión. Guille Rosas, que ya tenía una tarjeta amarilla, vio la segunda después de entrar al campo sin permiso del árbitro. El lateral derecho cayó fuera del terreno de juego tras una pugna, se quedó tirado y el árbitro solicitó asistencia para él. El Almería sacó de banda y este regresó a su posición, pero como no podía hacerlo sin permiso arbitral acabó recibiendo la segunda tarjeta. En el acta explica la jugada de la siguiente manera: "Fue amonestado por entrar al terreno de juego estando el balón en juego sin mi autorización, tras permanecer fuera del mismo de forma voluntaria".

En el minuto 76 tuvo que intervenir de nuevo en una acción entre Kevin Vázquez y Thalys en la que el jugador del Almería clavó los tacos en la pierna del defensa del Sporting. En un primer momento pitó falta del visitante, cuando era al revés. Al final todo quedó en amarilla para el local.