Alcaraz sufre su derrota más dulce 69 días después

El estadounidense Taylor Fritz arrolló este sábado 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y reciente campeón del Abierto de Estados Unidos, para dar ventaja momentánea de 7-3 al equipo del Resto del Mundo contra el de Europa en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos). Era la primera derrota del murciano en más de dos meses. No perdía un partido desde hacía 69 días en la final de Wimbledon ante Sinner.

Fritz, número cinco del ranking mundial, nunca había ganado a Alcaraz en los tres precedentes, el último de los cuales en la hierba de Wimbledon este mismo año. El estadounidense certificó un día triunfal para el equipo del Resto del Mundo este sábado, que ganó todos los partidos de esta segunda jornada.

Los partidos del viernes valían por un punto, los de este sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón. Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 % de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, quien cometió 19 errores gratuitos.

El equipo del Resto del Mundo firmó un día perfecto y remató, con la victoria del australiano Alex De Miñaur y Alex Michelsen en el dobles contra el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, su cuarto triunfo de cuatro para tomar ventaja 9-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos). En los demás partidos De Miñaur ganó por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó 6-3 y 7-6(5) a Rune.

El Resto del Mundo se llevó ocho puntos este sábado, en el que cada partido entregaba dos puntos al ganador. Europa había arrancado de la mejor manera el viernes, con tres victorias de cuatro, pero en el primer día cada triunfo solo valía un punto.