El Gobierno no sabe por qué las restricciones no están dando resultado en Tenerife

El Gobierno de Canarias admite que no sabe por qué la situación epidemiológica no está mejorando en Tenerife, mientras sí lo hace en el resto del archipiélago. Este jueves, mientras se anunciaban las medidas específicas para Navidad, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, reconocía que las restricciones impuestas en la isla desde el pasado 13 de noviembre "no están dando los resultados deseados y no sabemos aún las causas".

Lo cierto es que este jueves se notificaban en la comunidad autónoma 214 contagios en 24 horas (una cifra que no se alcanzaba desde hacía semanas), de los que 150 correspondían solo a Tenerife. Esta isla sigue siendo la más afectada, con 3.063 casos activos, de los 4.292 que hay en toda Canarias. El Gobierno dice que lo que está pasando en esa isla "preocupa gravemente y seriamente". "Algunos días se produce una mejora, pero, por ejemplo, hoy hay un aumento sensible de casos y existe una diferencia en la evolución de la enfermedad en esta isla", ha reconocido Julio Pérez.

Por eso, "si la situación no mejora, tendremos que tomar medidas más restrictivas, siempre que nos lo digan los expertos", ha advertido el portavoz del Gobierno. Entre esas opciones, se contempla reducir los aforos y los contactos, y limitar horarios.

Estas declaraciones contrastan con las realizadas el pasado miércoles por el consejero de Sanidad. Blas Trujillo aseguró que la situación del coronavirus en Tenerife estaba mejorado "notablemente" en prácticamente todos los indicadores vinculados al semáforo rojo, por lo que, “salvo que se continúe con situaciones epidemiológicas distintas”, la Consejería preveía que las medidas durante la campaña de Navidad sean homogéneas en todo el archipiélago, algo que ya parece que no se cumplirá con la tendencia que tiene esta isla.

“A veces se fijan solo en un indicador, como la incidencia acumulada, pero no es el único indicador sobre el cual se actúa. Son seis indicadores, más cuatro que interactúan con ellos. Por lo tanto, el mensaje es que las medidas están funcionando y que hemos mejorado notablemente”, sentenció entonces Trujillo.