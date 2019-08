El Gobierno de Canarias nombra a la mujer de un viceconsejero como alto cargo

Cuando aún colea la polémica por el nombramiento de la mujer del alcalde de Telde, Hector Suárez (CC), como asesora en la alcaldía, surge una nueva polémica, en este caso en el Ejecutivo Regional, donde la nueva directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet Parejo, resulta ser la mujer del viceconsejero de Administraciones Públicas, Alejandro Rodríguez, esto es, marido y mujer ocupan dos puestos en la misma consejería. Con este último hemos hablado en La Mañana de COPE Canarias, y justificaba su nombramiento porque “debemos fijarnos en el perfil técnico y no en las relaciones familiares. En otros casos se puede calificar de nepotismo, pero le invito a ver el perfil, porque yo me planteo ¿y por qué no debería ser nombrada?”.

“No es un caso de nepotismo”

Tras ser vuelto a preguntar por lo ético que podría resultar el nombramiento de su mujer en la misma consejería de la que es viceconsejero, Rodríguez defendía la designación aludiendo a que “el centro directivo al que ha accedido es distinto al mío, hay cuatro direcciones generales, es más, yo a ella ni si quiera la veo”.