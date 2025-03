La explicación de Óliver, autor del proyecto para instalar semáforos en la TF-5: “Habrá que sacrificar las vías secundarias”

El alivio, al menos, momentáneo, de las colas en la Tenerife 5 parece estar más cerca. Y, como casi todo el talento de las islas, lleva sello universitario. Concretamente, el nombre del protagonista es Óliver Castilla, un joven ingeniero de caminos recién graduado en la Universidad de La Laguna, cuyo Trabajo de Fin de Grado argumentaba un proyecto para regular el tráfico mediante la instalación de semáforos en las vías de acceso a la autopista del norte. Parece que el Cabildo tomó buena nota de ello, ya que la presidenta, Rosa Dávila, anunciaba que el próximo 2 de abril se reunirá con la Dirección General de Tráfico para estudiar, precisamente, esta medida.

En COPE Canarias hemos analizado la iniciativa con su creador, con Óliver. Nos contaba que esta iniciativa se adaptará al tráfico y que irá adaptando patrones de conducta, tal y como utilizan las vías los conductores: “No se va a poner un semáforo en rojo o la idea que nosotros proponemos no es poner un semáforo en rojo a las 8 de la mañana hasta las 10 para que no se pueda acceder. Lo que proponemos es que entre las 6 y media y las 7 y media, que es cuando se empieza a ver un nivel de congestión notorio, que la incorporación de los vehículos sea progresiva, que de repente no entren por la curva del Sauzal 15 vehículos en un carril de aceleración muy corto a intentar incorporarse causando congestión a todos los vehículos que ya existen en esa vía. Es un sistema inteligente y que va a aprender de nuestros patrones de movimiento”.

Óliver sí ve factible poner en funcionamiento los semáforos en el acceso a las vías antes del año 2026, tal y como detalló la presidenta insular, Rosa Dávila: “La idea de estos semáforos inteligentes es que tienen un coste económico y digamos una ejecución de obra, una obra civil muy sencilla, no requiere de gran inversión, se pueden probar antes de instalar, no es necesario paralizar vías para su instalación como se ocurre con la pasarela peatonal de Padre Anchieta, entonces bueno, yo creo que llevarlo a cabo sí sería posible en los términos que nosotros manejamos en 2026 sin ningún problema”.

IMPULSO TRANSPORTE PÚBLICO

Hemos tenido otro punto de vista muy interesante. El de Luis Gutiérrez. Es Presidente del Comité de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto en la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Nos contextualizaba el dato y miraba al extranjero para ver casos similares para marcar directrices. Una comparación muy pertinente. En Estados Unidos. Seguro que has visto esas autopistas enormes de hasta 8 carriles. Y aun así, hay atascos.

Las regulaciones son importantes, pero todavía lo es más la reducción de vehículos en las vías. ¿Y cómo se hace eso? Con el impulso del transporte público: “En Estados Unidos hay ciertas autopistas, es cierto que son infraestructuras de otro tamaño, de cinco o seis carriles, y se regula el acceso desde los ramales de enlace para evitar que se colapse. Hacerlo en la nuestra es un poquito más complicado. Necesitamos adaptar las infraestructuras que tenemos, pero todo ello pasa por reducir el número de coches fomentando el transporte público”.

SACRIFICIO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS

Ahora bien, la instalación de semáforos en los accesos a la Tenerife 5 tendrá unas claras sacrificadas: las vías secundarias y de incorporación a la misma autovía del norte. Óliver Castilla dice que esto es un mal necesario para solventar el grave problema de tráfico de la isla: “Preferimos, cortarnos un dedo a clavarnos un cuchillo en el corazón, como quien dice. Nuestro corazón sería esa arteria principal que es la TF5 y nuestros dedos, nuestras manos, nuestras venas, serían todas esas vías colindantes que podríamos sacrificar, insisto, sacrificar un poco la congestión en esas vías para permitir que la TF5 siga fluyendo con total normalidad”.