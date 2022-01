El escalofriante relato de un tinerfeño tras pasar una semana en la UCI: “Yo salí, muchos no"

Solo en el día de ayer más de 1.000 canarios se contagiaron de COVID-19, la mayoría de ellos lo pasará de manera leve. No obstante, son muchos quienes a pesar de estar vacunados lo han pasado realmente mal. Uno de ellos ha sido el fotoperiodista Moisés Pérez quien ha contado en COPE Canarias, el terrible relato que atravesó como consecuencia de haberse contagiado. Según Peréz a partir del día 25 de diciembre comenzó a presentar síntomas, por lo que decidió hacerse un primer test de antígenos que dió resultado negativo. Sin embargo, al continuar con síntomas volvió a hacerse una prueba, que si resultó positiva, y en ese momento decidió llamar al 112 para comunicar su positivo y procedió a aislarse.

No obstante, la situación se complicó y pasó dos días “en el suelo, con el azúcar a más de 700, ya que no había comido nada” por lo que sus familiares decidieron solicitar una ambulancia. Sin embargo, nunca llegó por lo que su hermano lo trasladó hasta el Hospital Universitario donde ingresó directamente en la UVI, el día cuatro de enero, el mismo día que tenía cita para la dosis de refuerzo de la vacuna.

Pérez que cuenta con una dilatada trayectoria como fotoperiodista en varios países en guerra, relata como lo peor fue “el no poder respirar por la boca, la sensación de ahogo”, y que trató en todo momento de no terminar intubado. Aismismo, relata como vió pasar a una persona joven “llena de tubos”, sin saber si consiguió salir o no. Eso sí, si quiso tener unas palabras de agradecimiento para los médicos que los trataron, aunque no recuerda las imágenes de muchos de ellos, pero su voz.

“IMBÉCILES”

Pérez consiguió sobrepasar la enfermedad tras pasar más de una semana en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), por lo que ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que niegan la existencia de la enfermedad -un millar de personas se manifestaron en La Laguna el pasado fin de semana entre gritos de “plandemia” o “libertad”, indicando que la enfermedad es lo peor que le ha pasado, por lo que ha calificado de imbéciles este tipo de comportamientos, ya que en su caso, recuerda que lo pudo contar pero que otras personas con las que estuvo en el hospital no corrieron la misma suerte.