Eladia: un año viviendo en una cama en Urgencias del HUC sin obtener la declaración de dependencia

La madre de María es una de las más de 500 personas que, en la actualidad, ocupan una cama en los hospitales del Servicio Canario de Salud, a pesar de contar con un alta médica. Hablamos de Eladia, una mujer de 90 años, con Alzheimer avanzado, incapaz de desenvolverse por sí sola para cualquier acción de la vida cotidiana, y que lleva desde 2021 tramitando el proceso de dependencia para obtener una plaza en un centro sociosanitario, pero las deficiencias del sistema se lo han impedido por el momento.

Esta anciana lleva un año, en una cama situada en una sala ubicada en una zona de tránsito del Hospital Universitario de Canarias, sin un baño propio (debe compartirlo con otras 17 personas que se encuentran en la misma situación) y sin un armario o mesa de noche. De hecho, todas sus pertenencias, se encuentran en una bolsa de plástico, incluyendo un abrigo para hacer frente a la corriente de aire y el frío que suele hacer en esta dependencia de tránsito del centro hospitalario. Por si ello fuera poco, los primeros meses estuvo en una cama antigua, que la gerencia del hospital había desechado para las plantas de hospitalización, hasta que hace poco, se la cambiaron por una cama nueva.

Su hija, María ha relatado hoy su experiencia en Herrera en COPE Tenerife, calificándola de “triste, desoladora e indignante, todo esto es durísimo”, debido a que “mi madre, en este momento ,es como un bebé de 90 años, al que hay que cuidar las 24 horas del día, y que lleva un año sin ver la luz del sol”, sin que su familia tenga capacidad ni personal, ni económica para cuidarla. María explica que iniciaron el proceso de declaración de la dependencia de su madre hace 3 años, “en 2021, y hasta en 4 ocasiones hemos solicitado la plaza provisional en una residencia junto con la dependencia y la declaración definitiva”, pero a pesar de ello no han recibido una solución al problema.

"No hemos abandonado a mi madre, es la administración la que la ha abandonado a ella"

Desesperada, comenta que “llegas a hacerte a la idea de que no hay solución, porque ya ni recibimos noticias de la trabajadora social, y mi madre continúa en lista de espera de plaza, es todo desolador”. En cualquier caso, María quiere recalcar que esto no es un abandono de un familiar, “como nos han echado encara algunos”, ya que, “no hemos abandonado a mi madre, es la administración la que la ha abandonado a ella, una persona que tiene pañales, que no puede comer sola, ni siquiera beberse un vaso de agua, y que necesita vigilancia 24 horas”.

Nuestra protagonista, solo pide una solución para su madre, Eladia, antes que sea demasiado tarde, y realiza esta invitación a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado: “Le diría que se dé un paseo y vea como estamos allí, con personas abandonadas y con los familiares ayudando como podemos a personas que en algunos casos están hasta atadas, y que tienes grandes problemas”.