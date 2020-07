Un delfín se instala en las playas de Costa Adeje... y no hay manera de sacarlo de allí

Historia curiosa y de difícil solución la que se está viviendo estos días en tres playas del municipio de Adeje. Un delfín lleva deambulando tres días por la zona de Puerto Colón, Playa Fañabé, Torviscas y la Playa de la Pinta, obligando a cerrar temporalmente estas zonas al baño, y generando un quebradero de cabeza a los técnicos del Ayuntamiento.

Inicialmente se pudo ver al delfín en Puerto Colón, pero al día siguiente se instaló en la Playa de La Pinta, que tuvo que ser cerrada al baño para garantizar la seguridad de las personas. Aunque parecía que el animal decidía volver en primer término a alta mar, este martes se le ha vuelto a ver en Playa Fañabé, una zona de mayor tamaño y que especialmente los fines de semana, acumula un alto número de bañistas.

El portavoz del consistorio adejero, Adolfo Alonso, explicó hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “hicimos un despliegue de policía local y nacional y hemos traído un veterinario porque sospechábamos que el animal podría estar herido, pero el veterinario descartó esa opción. El problema es que cuando pensábamos que había vuelto a mar abierto, regresó a la zona de costa”.

Alonso aclaró que el Ayuntamiento ha puesto todos los medios: “Hemos activado el servicio de vigilancia y con bandera roja, y a pesar de la buena prensa que tienen los delfines, no deja de ser un animal, y nos preocupa sobre todo la seguridad de las personas. El problema es que nos está volviendo locos, nos trae de cabeza el animalito, y si no se va, de cara al fin de semana tendremos que tomar alguna medida en la Playa Fañabé y en Torviscas”.

El portavoz del Ayuntamiento reconoció la dificulta de la empresa, afirmando que “es complicado reconducir al delfín, no es tan fácil sacarlo, tiene que ser por iniciativa propia”