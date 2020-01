Darias: "Nunca he pedido nada, pero ser ministra es un reto apasionante"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha reiterado este miércoles el "reto apasionante" que supone su nuevo cargo, en el que apenas lleva diez días.

En una entrevista concedida a COPE Canarias desde el pabellón de las islas en Fitur, la primera mujer del archipiélago que asume una cartera ministerial ha explicado que su cargo "es una responsabilidad jamás pensada", al mismo tiempo que un gran honor". Darias dejó la política tras concluir la última legislatura autonómica como presidenta del Parlamento de Canarias, pero en julio el presidente Ángel Víctor Torres la designó consejera de Economía, pasando ahora a ministra de Política Territorial y Función Pública tras la investidura de Pedro Sánchez.

"Me fui con ilusión a mi puesto de trabajo, dije que era un punto y seguido y que ya se vería qué pasaba. Nunca he pedido nada, soy una mujer de partido y voy donde me lo pidan; ahora afronto un reto apasionante y he sido muy bien acogida por el resto de ministros, y espero estar a la altura y ayudar", ha reflexionado con Mayer Trujillo.

La ministra afronta su estancia en Madrid con el objetivo de "darle mucho sentido común a las cosas, con diálogo, diálogo y diálogo". Respecto a su procedencia canaria, ha querido precisar que tratará a todas las comunidades autónomas "con la misma sensibilidad, pero conozco más la realidad canaria y servirá para que el resto de ministros también la tenga".