¿El coronavirus ha cambiado tu cesta de la compra?

La pandemia del coronavirus ha cambiado radicalmente los hábitos de compra de millones de personas en todo el mundo y nuestro país no ha sido ajeno a esta situación.

El secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, Alfredo Medina, ha señalado en COPE que esta modificación de los patrones de consumo se observa a todos los niveles desde el pasado mes de marzo. “Por así decirlo, ya no hay socialización, no hay eventos, la mayoría de celebraciones se desarrolla de manera íntima y tampoco se viaja. No podemos olvidar que todo esto es lo que antes motivaba gran parte de las compras para renovar el vestuario y estar al día en las nuevas tendencias de moda”, ha explicado.

En esta línea, el representante de ASODISCAN ha subrayado que ahora pasamos más tiempo en casa y eso se traducido en un aumento del consumo relacionado con el confort en el hogar. “Se está comportando bien lo que está asociado con la práctica del deporte en interior y exterior, especialmente en lo que se refiere a bicicletas estáticas o cintas de andar. Además, se está apostando por mejorar el mobiliario y los electrodomésticos”, ha asegurado.

La ‘nueva normalidad’ también ha tenido un impacto significativo en la cesta de la compra. ”Se se nota que las restricciones sanitarias han provocado un trasvase importante de consumo de los bares y restaurantes a las viviendas. El gasto se ha ido normalizando desde el desconfinamiento, pero ahora la gente va menos a los supermercados y realiza compras más grandes, sobre todo de productos frescos y perecederos, ya que se cocina mucho más que antes”.

Por último, Alfredo Medina ha querido destacar que la venta de artículos de limpieza se ha mantenido constante desde el inicio de la crisis sanitaria. “Lo raro en este momento es ver un carrito dónde no haya un friegasuelos, un gel hidroalcohólico o un producto para desinfectar superficies”, ha concluido