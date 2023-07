Coalición Canaria mantiene sus líneas rojas a Vox y Sumar ante una investidura

La Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria ha ratificado este lunes que su diputada en el Congreso no dará un voto afirmativo a una investidura en el caso de que Vox o Sumar, a los que denomina "los extremos", participen en el Gobierno de España.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, recordó tras la reunión que el voto de la diputada electa, Cristina Valido, no es decisivo para formar una mayoría, pero sí lo será a lo largo de la legislatura para sacar adelante ciertos asuntos. Por ello, Coalición Canaria estaría dispuesta a negociar con el futuro ejecutivo leyes, presupuestos o cualquier otro acuerdo.

En las elecciones del 23 de julio, Coalición Canaria obtuvo uno de los quince diputados de Canarias y ninguno de los once senadores. Clavijo, que es presidente el Gobierno de Canarias en coalición con el PP, dijo que la repetición de elecciones "no es deseable". "Nosotros nos sentaremos a negociar lo mejor para Canarias, pero esos escenarios están por ver", explicó.

Desde la noche electoral, Clavijo asegura haber recibido la llamada del ministro en funciones de Presidencia, Félix Bolaños, y del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con quienes ha mantenido conversaciones iniciales a la espera de iniciar negociaciones más formales en los próximos días. "Todo es muy incipiente todavía, quedan muchas horas hasta que el 17 de agosto se constituya el Congreso de los Diputados", dijo.

Cristina Valido insistió en que no todo se basa en el voto de la investidura. "Podemos no votar en la investidura, pero ser muy necesarios en el futuro para la aprobación de leyes, presupuestos o cualquier otro acuerdo".

La dirección del partido ha realizado un análisis de los resultados electorales en cada una de las islas y especialmente del panorama que han arrojado los comicios, que ha dado lugar a un Congreso de los Diputados "muy atomizado" y con una "aritmética muy compleja".

Para el líder de CC, se abre un periodo de largas negociaciones durante los próximos días en los que la posición de su partido se basará en mantener las líneas rojas a Vox y a Sumar. "No estaremos en ninguno de los extremos, porque los extremos han sido los que han propiciado esta inestabilidad, ni tampoco en ningún bando ideológico", anunció. "Si surge una propuesta seria de gobierno que no sea fruto de la frivolidad y que se comprometa con los problemas de Canarias, estamos en disposición de sentarnos a hablar", añadió.



Según el presidente autonómico, CC no va a participar en ningún "circo mediático", sino que tratará de dar "tranquilidad y estabilidad" y cumplir sus compromisos con sus 110.000 votantes.

En cuanto a la división del nacionalismo, Clavijo dijo que intentaron hasta el último momento concurrir con Nueva Canarias, pero "cuando te enfrentas a personalismos y al egocentrismo es complicado llegar a acuerdos".