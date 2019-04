Clavijo insinúa que la denuncia de los trabajadores de Urgencias les puede costar un problema

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido entrevistado hoy en La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, y se ha referido sobre la denuncia de los profesionales del Hospital Insular de Gran Canaria, los cuales aluden a la situación de colapso de las urgencias, según Clavijo “el problema no es del Gobierno, no creo que la Fiscalía solucione los problemas de las puntas de Urgencias, y a lo mejor resulta que al llevarlo allí, se lleva por delante a profesionales, imagino que esto lo habrán medido”. En concreto, esta denuncia ha sido apoyada por 184 profesionales sanitarios y no sanitarios, de los 192 que conformaron el equipo, los cuales suscribieron un escrito que fue presentado ante la Consejería de Sanidad.

Sobre este asunto, Fernando Clavijo ha indicado que “hemos trabajado por las Urgencias, y el problema es que no tenemos capacidad para drenar todos los pacientes que nos llegan debido a la falta de camas sociosanitarias, y eso es responsabilidad de los cabildos, en este caso, el que dirige el señor Antonio Morales”. También ha indicado que desde el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC), han puesto 400 millones de euros más.

“Si se abre juicio tomaré una decisión”

Preguntado por otro de los asuntos de máxima actualidad, su declaración, como investigado, anteriormente conocido como imputado, alude a que “por fin lo he podido aclarar, después de dos años, expliqué todo minuciosamente, quedó ampliamente explicado”. Por otro lado, apunta que “no creo que se abra juicio oral, si eso paso, tomaré una decisión”.