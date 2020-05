De terrazas llenas y repuntes

Miren, el primer día de la fase 1, nos ha dejado algunas imágenes que cabria calificar, cuanto menos, de sorprendentes. Más allá de lo que he visto en algunas televisiones y en redes sociales, ayer tarde tuve la inquietud de dar un paseo por el centro de Santa Cruz, y francamente, creo que hay gente que ha olvidado muy rápido la grave crisis sanitaria que vivimos y de la que ni mucho menos hemos salido.

Vi terrazas llenas, en las que no había dos metros de separación entre mesa y mesa y vi demasiadas personas pasándose lo del distanciamiento social por el forro de sus caprichos. Me llamó la atención particularmente, el alto número de personas a los que vi sin mascarillas, y en general pude atisbar un ambiente de despreocupación, de haber bajado la guardia y a la alerta, que me dejó francamente preocupado.

Ni que decir que tiene, que desde hace algunos días vengo denunciando también, que en los horarios estipulados para hacer deporte, correr, caminar, ir en bicicleta etc., y en los lugares mas populares, léase Av. de Anaga en Santa Cruz, o el paseo Caletillas Candelaria, guardar la distancia de dos metros es una labor casi imposible por la masificación de gente que esta deseando bajar los kilos del confinamiento.

En definitiva amigos, que nos hemos echado a la bartola, y ojalá me equivoque pero vamos a pagar las consecuencias en forma de repunte. Estamos viendo ya como por ejemplo, Alemania, ha sufrido un repunte, en Corea del Sur han vuelto a cerrar algunos locales, y hasta en Wuhan han dado pasos hacia atrás.

Pero aquí no aprendemos, y no nos metemos en la cabeza que el comienzo de la salida a la calle debe llevarse a cabo con responsabilidad y bajo dos premisas inexcusables: la higiene de manos, y el distanciamiento social. En la medida en que seamos capaces de hacerlo amigos, seguiremos avanzado fases. De lo contrario volveremos de un nuevo a un confinamiento, que nadie desea. En nuestras manos está…