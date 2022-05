Txus Vidorreta: "Hay mas visos de alargar mi estancia en el Canarias que de otra cosa"

Han sido varios meses de silencio los que ha guardado el técnico del Lenovo Tenerife Txus Vidorreta, quien este miércoles ha dado su primera entrevista de la temporada en la isla a Deportes COPE Tenerife, repasando en la misma distintos aspectos de la actualidad aurinegra especialmente tras la consecución del segundo título de la Basketball Champions League lograda hace diez días en la tierra que le vio nacer.

Reconoció el técnico vasco que la semana en curso está siendo “una semana distinta y diferente al no tener competición a lo largo de la misma después de mucha actividad a lo largo de estos meses, lo que nos permite sobre todo descansar un poco después de tanto tute. Hemos dado unos días de descanso durante la semana y desde hoy hemos empezado a trabajar con un poco más de intensidad para coger de nuevo la dinámica de trabajo necesaria de cara a afrontar los encuentros de playoffs”, explicaba el responsable del banquillo aurinegro.

Las combinaciones de calendarios de distintas competiciones como es el caso del Lenovo Tenerife también lo comentó el técnico de Indautxu comentando que “la gente no mira el mapa cuando nos programan los partidos y creo que se puede hacer mejor todo esto aunque es complejo el combinar los calendarios. Para la ACBy la Champions también es difícil y creo que deberían saber tomar medidas al respecto para que por ejemplo no tengamos que volver de Turquía para jugar un partido aplazado contra Fuenlabrada por no hablar de otros casos”, matizó el entrenador vasco.

El antes y el después del Lenovo Tenerife se ha confirmado tras la llegada del Covid al plantel y así lo confirmó Vidorreta quien reconocía que “en diciembre tuvimos un pequeño bache marcado por las dos derrotas que sufrimos en prórroga en Manresa y Fuenlñabrada, pero a partir de ahí se ha visto el mejor equipo de la temporada que nos ha conducido el poder culminar muchos objetivos, ganando once partidos seguidos para poder hacernos con el título de la BCL, tan bueno que hasta nos olvidamos de que llegamos a la semifinal de la copa del Rey”, argumentó el técnico del conjunto canarista.

Otro de los movimientos realizados con acierto fue la reconversión de Doornekamp al cuatro pues el canadiense “es un jugador que genera más y ha ido mejorando en sus porcentajes de tiro de tres, acercándose a compañeros como Sule en el rebote y ayudando a que podamos compartir mucho mejor la pelota, lo que le ha convertido en el mejor de nuestros cuatros teniendo un rol diferente con respecto al rol que tenía inicialmente. Otro jugador que ha demostrado su valía es Emir Sulemanovic, quien ha trabajado a tope y ha tenido momentos brillantes que han valido para que el equipo gane como fue el partido contra el Real Madrid por ejemplo”, comentó Vidorreta.

El saber mover el banquillo es otra de las claves del éxito del conjunto aurinegro y Txus Vidorreta comentaba al respecto que “siempre tratamos de adaptarnos a las características en las que el oponente nos puede hacer daño y paliar estos efectos en la medida de lo posible. El único aspecto que en ocasiones nos puede paliar son las faltas personales y tenemos la capacidad de poder paliarlo con opciones desde el banquillo como por ejemplo puede ser la aportación de Sulemanovic tanto al cuatro como al cinco. Otras veces hemos tirado de Sergio o Deki para poder ajustar y también hemos hecho lo mismo con Tobias Borg que cuando ha tenido ocasiones de jugar ha demostrado su calidad.

El tener en su plantilla a un jugador de las características de Marcelinho Huertas es sinónimo de calidad y así lo confirmó el entrenador del Lenovo Tenerife al reconocer que “guardaba un recuerdo extraordinario de Huertas cuando coincidimos en Bilbao y por ello quisimos traerlo. A mi me ha resultado siempre muy fácil conectar con el y creo que lo hace con casi todos los entrenadores. Teníamos buen recuerdo del trabajo juntos y queríamos hacer cosas y ha coincidido con el momento más maduro de su carrera. Tenemos dos títulos juntos más una buena colección de experiencias con finales y semifinales en distintas competiciones, lo que viene a confirmar que fue un acierto tanto para el como para nosotros”, aseveró Vidorreta.

La buena relación que tiene el Lenovo Tenerife con la Basketball Champions League es algo evidente y así lo hizo entender Vidorreta al comentar que “por sistema de competición y por la capacidad que tiene de poder contar con grandes equipos, hace que haciendo la comparativa con la Eurocup no tenga precisamente que envidiar mucho a esta competición. Para nosotros esta es una competición que nos ha permitido crecer.y me da que seguiremos en ella durante muchos años puesto que la Euroliga es una competición cerrada desde hace tres años y la Eurocup tiene esas mismas intenciones. Queremos estar en una competición donde se da de verdad los valores del deporte y donde los resultados deportivos priman. Ese es el baloncesto que yo quiero y así es como realmente me gustan”, explicaba el responsable del primer equipo canarista.

Las comparaciones a la hora de afrontar determinadas situaciones teóricamente comunes son en ocasiones bien distintas en base a la capacidad económica de cada club. Y esto fue otro de los temas que el técnico del Lenovo Tenerife afrontó al declarar que “este año han perdido más partidos en liga regular y a la hora de la verdad creo que el playoffs, equipos con plantillas largas llegan mejor a finales de temporada. Siempre digo que donde me gustaría un cambio es en la copa del Rey como han hecho en el fútbol al cambiar el sistema de competición. Eso es lo que me gustaría ver para que los sorteos fueran puros y se abrieran las opciones a sorpresas al igual que en la Supercopa, que no había cabezas de serie y ahora si que las hay. Estamos un poco potenciando en el mundo del baloncesto profesional algo que creo que es negativo para el baloncesto en sí, que es lo de que todo se reduzca a enfrentamientos como el Nadal - Djokovic, puesto que no hay un “fair play financiero” y hay quien dice que pierden dinero cuando no hay un tipo de control al respecto y gastan lo que quieren”, explicó Vidorreta.

Por último y cuestionado sobre su posible continuidad en el banquillo aurinegro, Txus Vidorreta reconoció que “fue algo que incluso ha consultado en su momento con mi entorno más cercano como son mis hermanos y en mi propia casa había dos tipos de sensibilidades, por lo que tuve que decidir yo. Creo que cuando mejor rinde un entrenador es cuando tiene la complicidad con gente como Félix, Aniano, Cacho, Dani, el consejo de administración y yo junto con mi equipo técnico somos cómplices. Y si ademas en los últimos contratos no hemos puesto cláusulas, pues creo que estamos en un momento de tranquilidad y hay mas visos de alargar ese contrato que de otra cosa”, finalizó.