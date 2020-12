Txus Vidorreta: “Cruzo los dedos para que Shermadini, Salin y Sulejmanovic vuelvan bien de la ventana FIBA”

El entrenador del Iberostar Tenerife Txus Vidorreta ha hecho un amplio repaso hoy a la actualidad aurinegra en nuestro programa Deportes COPE en Tenerife, tras el espectacular arranque liguero del equipo con 10 victorias en 11 partidos.

Viendo que han sido números los casos de futbolistas que tras las semanas de selecciones nacionales, han dado positivo en sus clubes por Covid-19, Vidorreta se sinceró afirmando que “hay que mantener los dedos cruzados por que Shermadini y Salin llegan esta tarde y a Sulejmanovic le hemos dado permiso hasta mañana por temas personales y lo primero que harán al llegar es pasar una PCR y esperemos que sea con resultado negativo para que se puedan incorporar mañana mismo a los entrenamientos”.

En entrenador aurinegro, reconoció que no lo ha pasado bien en algunos desplazamientos por Europa por la falta de rigurosidad de los protocolos anti COVID-19 en algunos países: “Yo en Cerdeña me asusté porque soy el mayor del equipo y estaba en una isla donde estaban peor que en otras partes de Italia, y en el hotel había personal y empleados del propio hotel, que incluso no llevaban mascarilla en el ascensor y les daba igual. Y eso unido a que en el equipo había dos casos de COVID-19, y el entrenador no había dirigido los dos últimos partidos, pues hizo que lo pasáramos mal, estaba intranquilo”.

Audio

Sobre este particular, Vidorreta añadió que “a nivel ACB los protocolos que tenemos son extraordinarios, en cambio en las competiciones europeas de fútbol y baloncesto las cosas nada tienen que ver con las dos competiciones profesionales en España. Hay que ver como se está jugando en Rusia por ejemplo, con público sin guardar distancias de seguridad”.

Sobre el partido del próximo sábado frente al Mombús Obradoiro, el entrenador destacó que “será un partido complejo ante un rival que esta jugando bien. Los últimos partidos nos han colocado con un 10-1 y lo que queremos alargar esta situación”. En ese sentido, explicó que una de las claves del éxito reside en que “hemos sido capaces de alargar un plantilla que se nos acortado por las lesiones de Todorovic, Yusta o Dani Díez, jugadores que son cupo además y cuyas ausencias nos penalizan mucho en la Basketball Champions League. Hemos alargado la rotación con gran rendimiento de jugadores como Sergio Rodríguez o Fran Guerra y también Butterfield”.

Lo que parece muy claro, es que la pareja de bases del C.B. Canarias está de moda en la liga: “Marcelinho hizo ya una grandísima temporada el año pasado” apuntó Vidorreta, para añadir que “ la oportunidad de fichar a Bruno se nos presentó y no lo dudamos, y están formando una de las parejas de bases mas sólidas de la competición en la creación del juego y materia anotadora. Están al nivel de la que para mí es la mejor pareja de bases de la liga que son Heurtel y Calates”.

Por último y cuestionado sobre su fama de técnico exigente con los jugadores, Vidorreta apuntó que “pregúntaselo a los jugadores, yo creo que hago mi trabajo con normalidad, pero sí me gusta hacer las cosas bien, y estoy atento a los pequeños detalles y así es como voy a seguir. Cualquier entrenador tiene un alto nivel de exigencia”.