Tomeu Nadal pide cambios para la próxima temporada

Esta tarde en Deportes COPE Tenerife entrevistamos a Tomeu Nadal (35, Manacor, Islas Baleares), uno de los claros candidatos a ser el portero titular del CD Tenerife la próxima temporada.



El guardameta balear fue titular el pasado sábado 18 de mayo contra la SD Amorebieta, que derrotó al CD Tenerife por un tanto a cero, con un penalti ejecutado por Íker Unzueta en el minuto 50.



Ante la posible salida al Albacete, Tomeu Nadal comentó: “Decepción no, yo cuando llegué aquí sabía la competencia que tenía.”



El portero ha sido la segunda opción en la portería, detrás de Juan Soriano, casi toda la temporada de la Liga Hypermotion. Juan Soriano consiguió ascender al podio de los récords históricos de su club al lograr 83 titularidades ligeras consecutivas, empatando con Santiago Villar en el tercer lugar. En el segundo lugar se encuentra el legendario defensa Alberto Molina (89) y en la cima el delantero almeriense Juan Francisco Martínez 'Nino', con 91 titularidades.



Sobre la presión y la exigencia, Nadal señaló: “La Copa la jugamos más sueltos y sin la necesidad de puntuar 3. El equipo se apresuró en ganar y nos faltó madurez en el vestuario. Una madurez que no hemos tenido en el vestuario durante algunos momentos. Lo he dicho, teníamos equipo para luchar por un playoff.”



Tomeu fue la primera opción en la Copa del Rey, cuya incursión duró hasta los octavos de final, perdiendo contra el equipo que precisamente le formó, el RCD Mallorca. Los chicharreros perdieron aquella noche en el Heliodoro Rodríguez López con un tanto de Cyle Larin en el último minuto de la prórroga.



Después de su paso por el Real Oviedo durante las dos últimas temporadas, el portero blanquiazul se incorporó a la disciplina tinerfeñista tras completar diecisiete partidos con el conjunto carbayón en LaLiga SmartBank 22/23.



“Yo prefiero 20 jugadores que quieren jugar y, si no pueden, que sepan comportarse.”



Tras finalizar el encuentro contra el Amorebieta, Tomeu Nadal despejó las dudas sobre su continuidad diciendo lo contento que estaba y lo integrados que estaban tanto él como su familia en la isla. El número 13 tiene actualmente contrato hasta el próximo 30 de junio de 2025. “Mi objetivo todos los años es ser titular, y eso lo peleo todas las temporadas, pero hay que demostrarlo.”



En esa misma comparecencia hizo una autocrítica muy directa al club y al equipo. En la entrevista volvió a insistir en cuáles son sus principios y cómo le gusta afrontar los inconvenientes: “Los años te dan una cierta experiencia. En los años que llevo en esto, me gusta ser claro y prefiero ser así a esconderme.”



Sobre la falta de agresividad, comentó: “Cuando ves que no consigues ganar, creo que al final te entra un poco la negatividad y se complica la cosa. No supimos cortar esa dinámica, la primera dinámica mala fueron 7 partidos sin ganar. Nos costó ganar ese partido para frenar esa dinámica y allí parecía que conseguimos una estabilidad y no, se cayó un poco. Con la Copa el equipo se volvió a ver bien pero nos volvimos a caer en Liga.”



Sobre los pitos y la crítica hacia el entrenador, dijo: “Obviamente duelen los pitos. Se lleva mal porque el vestuario es consciente de la situación del míster. No quiero ser malo con nosotros mismos, pero a lo mejor no hemos estado a la altura de la competición. No hay aquí un culpable concreto, todo el mundo desde la directiva a la plantilla tenemos que saber que hemos fallado y no hemos estado a la altura de lo que exige esta categoría.”



“Yo lo que tengo claro, desde que llevo muchos años en el fútbol, es que un club necesita que todas las partes vayan hacia la misma dirección. Si el entorno periodístico va hacia un lado, si la afición va hacia otro... y la plantilla va hacia otro lado... necesitamos un clima en el que todo el mundo vaya hacia la misma dirección."



Juan Soriano forzó la quinta amarilla protestando desde el banquillo contra el Amorebieta, se perderá el encuentro contra el Burgos CF y todo apunta a que será titular en su último partido de la temporada, jugando en casa contra el Real Valladolid. Esta situación posiciona a Tomeu como primera opción en el equipo contra el Burgos en liga y ser el portero fijo la próxima temporada.



“A ver, oficialmente no se va (Juan Soriano). Ojalá tenga la suerte de jugar en Primera División. Si no sigue, entiendo yo que será porque la juega (la Primera División). Ha sido una competencia brutal desde el primer día con Juan. Los dos hemos mejorado mucho.”