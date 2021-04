Tedioso empate a cero del Tenerife en Anduva

Empate a cero, empate a nada, empate a carencias. En eso se resume el partido que hoy hemos visto en Anduva entre el Mirandés y el C.D. Tenerife, en el que ninguno de los dos contendientes ha hecho méritos para llevarse los tres puntos. El equipo blanquiazul juega a controlar al rival, y que no pasen cosas, y eso lo hace muy bien, pero a partir de ahí no dispone de los recursos suficientes para exponer los argumentos ofensivos necesarios para dañar al rival.

Optaba de inicio Ramis por las rotaciones ante la circunstancia sobrevenida de disputar 3 partidos en 8 días. El técnico tinerfeñista daba descanso a hombres fijos como Fran Sol o Moore, sorprendiendo con una delantera formada por Joselu y Apeh. El resultado quedó a la vista: mucho trabajo del nigeriano, pero sin calidad, y nula aportación de un Joselu, que con la ficha más alta de la plantilla, está pidiendo a gritos su salida del club.

Es verdad que el Tenerife contó con algunas ocasiones en los primeros 20 minutos (un cabezazo de Apeh, un derechazo del nigeriano y un disparo de Nono desde fuera del área), pero en cualquier caso sin acierto de cara a la portería.

A partir del minuto 25 el partido decayó notablemente, con un Tenerife que paraba el rival, pero que se veía impotente de medio campo hacia adelante. Pero la jugada clave llegaba en el minuto 44, cuando el colegiado Galech Apesteguía paraba una acción que finalizaba con gol de Aitor Sanz, tras un simple choque del portero Raúl Lizoain con su central Vivian. Inexplicablemente (una vez más esta temporada) el colegiado señalizaba una falta absolutamente inexistente ante el enfado monumental de los jugadores tinerfeñistas, y de su técnico Luis Miguel Ramis, que tras dirigirse al cuarto arbitro quejándose de los sucedido, fue expulsado en el intermedio del partido.





LA SEGUNDA PARTE





En la segunda parte la cosa fue a peor. El aburrimiento de la primera parte se convirtió en tedio absoluto, y el Tenerife seguía sin ver la portería contraria. Ramis intentó cambiar la inercia del encuentro dando entrada a Fran Sol, Shashoua y Germán Valera, pero ni así.

El rival sí tuvo algunas ocasiones aisladas, en sendos disparos desde fuera del área, bien atajados por Dani Hernández, pero sin más historia, se puso punto final a un encuentro para olvidar en todos los aspectos.





RAMIS: "ES LO DE SIEMPRE"





Al final del partido, la rueda de prensa de Ramis giró en primer término sobre la polémica jugada del minuto 44. Al respecto el profesional tarraconense explicó que “no tengo nada que decir. La repetición es muy clara, pita falta, yo no tengo otra interpretación. Es lo de siempre, se ve en la repetición que chocan dos jugadores de ellos, y nos pita falta y nos saca dos tarjetas. No soy capaz de explicarlo”.

Insistido en la cuestión, Ramis añadió que “en un principio pita falta, y luego hay balón a tierra porque cree que hay un golpe en la cabeza, o un golpe peligroso. Después, me voy al banquillo y le digo al cuarto árbitro que esta acción está muy mal, porque define el partido. Luego Víctor (el delegado) me dice que estoy expulsado. Lo he hablado con él, y le he dicho que no lo entendía, porque yo era el más calmado del banquillo”.

Sobre el partido, Ramis apuntó que “no quedé satisfecho. Ha habido pocas finalizaciones, aunque hemos creado situaciones para hacer más daño. Nos falta chispa en los metros finales, para ser más peligrosos. El comportamiento es espectacular, y el equipo trabaja para ganarlos, pero bueno sumamos un punto, aunque queríamos los tres”.