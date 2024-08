Paulino Rivero: "El objetivo del Tenerife es estar entre los seis primeros esta temporada"

Una vez concluida la pretemporada del equipo blanquiazul y a una semana de comenzar la Liga Hypermotion 24-25, el presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, acudió a la redacción de Deportes COPE Tenerife para comentar toda la actualidad relacionada con el club que preside.



Existen incógnitas sobre el camino que deberá recorrer el equipo a lo largo de esta nueva temporada. Óscar Cano aterriza como nuevo entrenador tras la marcha de Asier Garitano, cuya salida dejó visibles muchas heridas abiertas entre la directiva y los principales accionistas del equipo tinerfeño.



El presidente siempre ha demostrado destreza a la hora de evitar la polémica y los conflictos en la entidad, una filosofía inherente al cargo. Jamás ha hablado de contratos ni de “futuros” existiendo un contrato en vigor. Muchos conocían la realidad o situación que rodeaba a determinados protagonistas, pero el presidente nunca dio su opinión al ser preguntado por ellos. En cualquier caso, su malestar con las filtraciones desde posiciones de poder, que solo servían para dividir aún más a la directiva y la afición, fue evidente.

¿Con todo lo ocurrido la temporada pasada, con claridad, temía que todo pudiera saltar por los aires?: Se han vivido situaciones difíciles, pero siempre fuera del club, nunca dentro del Tenerife. Esto no ha alterado para nada el trabajo del día a día.



¿Hay descontento con el máximo accionista o con los accionistas de referencia?: No lo sé con certeza, ni si tienen contacto entre ellos, pero puedo afirmar que su gestión diaria no se ve afectada. Los accionistas son propietarios y celebran una junta cada año. Si los accionistas están descontentos, lo tienen muy fácil: solo hay una opción, uno compra y otro vende las acciones.



¿Ha hablado con el máximo accionista sobre esta disconformidad?: Tengo un contacto más directo con él, pero insisto, por mucho que queramos darle vueltas, el ambiente ha estado caldeado, pero nunca dentro del club, siempre desde fuera.



Se habla de empleados (jugadores) muy descontentos y preocupados. ¿Es esto cierto?: No es ningún polvorín. Una cosa es el ambiente externo, el fútbol genera mucho ruido, y todo lo relacionado con este deporte tiene un alcance significativo.



La presidenta del Cabildo sigue diciendo que el máximo accionista debería dar un paso al lado. ¿Qué opina?:Es muy respetable. Ella representa lo más importante, pero los clubes, como sociedades anónimas, son empresas. Si hay accionistas descontentos, esto es muy fácil: uno compra y otro vende las acciones.



¿Cómo describiría el ambiente dentro del club en este momento?: Se respira un poco de decepción por la campaña que hicimos, pero también optimismo. La gente espera y desea tener una buena temporada. Si hay algo que podemos decir de esta pretemporada, es que existe gente que se lo cree y está ilusionada.



Ha habido filtraciones y polémicas en las redes sociales. ¿Qué está haciendo el club al respecto?:

Estamos en ello. Nunca he sido partidario de las filtraciones. Debemos ser más transparentes y directos. Es absolutamente condenable, son ganas de enturbiar el buen ambiente de esta entidad. No sé quién es el brazo ejecutor ni el autor intelectual, y no me interesa. Nadie desde dentro desestabiliza con sus mensajes, o al menos no se nota. No podemos acusar a nadie sin tener pruebas. En el momento en que tengamos pruebas y datos fehacientes, se tomarán medidas. Existen filtraciones que a veces son interesadas, pero no pongo la mano en el fuego por nadie. Confío en los trabajadores, pero...



Respecto a la salida de David de Diego (Director de Marketing del Tenerife), ¿a qué se debió?: Esas cosas corresponden al director general, y el club está buscando un perfil diferente. Ha sido un magnífico profesional, pero a veces lo que uno busca es otra cosa. Estamos buscando. Siempre he preferido, desde pequeño, que las cosas sean de aquí, tinerfeñas y canarias. La campaña de abonos no ha afectado en absoluto a su destitución. La responsabilidad es de todos, sobre todo la mía, que soy el presidente.



¿Qué le pareció el Trofeo Teide?: Me gustó porque vi signos de cariño de la afición, cómo nos apoyan y siguen a todas partes.



Se habló de cinco o seis fichajes: Lamentablemente, José Amo se lesionó y tenemos ajustes de plantilla hasta el día 31. No se trata de números, sino de tener una plantilla competitiva.



¿La salida de Loic Williams se debió a un motivo económico?:Si el Tenerife quiere estar compitiendo entre los mejores, tiene que vender a alguien. Por eso es fundamental la fábrica, canarizar el equipo, pero también sacar jugadores que sirvan para mejorar la economía del club. Fíjense en nuestros vecinos. O somos capaces de crear jugadores y posicionarlos en el mercado, o no podremos competir.



¿Hay margen en el tope salarial?: Todo va a estar muy ajustado. Trabajamos para encajar aquel plantel que permita mejorar el equipo y que todos los jugadores puedan entrar en la plantilla. Hasta el día 31 tenemos tiempo. Los clubes, incluso en primera división, saben que esta semana es crucial porque es el mes de los ajustes.



¿Se esperan salidas para cuadrar números?: El fútbol es complicado. Jugadores que uno considera importantes, y llega una cláusula y te los quitan. Debemos entender que la puerta de entrada y salida siempre está abierta en el mundo del fútbol. Álex Corredera ha hecho una buena pretemporada y no está previsto que salga.



¿Los fichajes de Luismi Cruz y Maikel Mesa han provocado que no haya un posible espacio?: Si uno hace un gasto, tendremos que ver los ingresos para equilibrarlo. No hemos hecho un gasto, ha sido una inversión. Luismi es un valor importantísimo para la entidad, y Maikel va a aportar calidad, corazón y tinerfeñismo.



¿Qué fichaje le ha hecho más ilusión?: En segunda no hay "cracks" que puedan desequilibrar un partido; son los equipos los que ganan. Diarra me gusta mucho, Guerrero, el lateral, puede ser un buen recambio para Nacho. Cantero es rápido, competitivo y luchador.



Óscar Cano le convence. Pero, cuidado con lo que dice, que si no acierta se lo echan en cara: Eso es así. Garitano era una excelente persona, pero como entrenador no tuvo buena suerte, igual que Óscar Cano. Es un hombre sencillo y trabajador. Me gusta que todos hablen bien de él, las referencias que tengo son buenas y es alguien cercano.



Hablando de cantera y tinerfeñizar, ¿unos llegan pero otros no terminan de contar?: Pablo Hernández está en un periodo de formación y se le buscará el mejor camino para que pueda crecer como futbolista.



¿Qué nos puede decir sobre la ampliación de capital de tres millones de euros para potenciar el equipo y luego igualar el tope salarial? Algunos que apostaron se sienten defraudados: Estamos en torno a las mismas posibilidades del año pasado. Ese ha sido el objetivo, pero el dinero solo no garantiza nada. En el fútbol, el dinero es muy importante, pero no lo es todo. La Comisión Superior de Deportes pedía unas exigencias y el club quería cumplirlas sin tener que vender jugadores. En segunda existen dos tipos de apuestas: apostar por un jugador de primera que vuelve a segunda, o bien, apostar por jóvenes con hambre de crecer que compiten en categorías inferiores. La ampliación ha servido para capitalizar el club y mantener los gastos sin tener que vender jugadores. Esto es como una familia: porque tenga más dinero no significa que me lo vaya a gastar todo.



¿Qué nos puede decir sobre la campaña de abonos? ¿11.100 abonados es un buen resultado? : Estamos satisfechos. Si lo comparamos con los primeros 30 días de venta de abonos de la temporada pasada, estábamos en 9.700, y ahora tendríamos más que la temporada pasada. Nos queda una semana para poder renovar los abonos. El primer partido fue en el estadio y ya éramos 14.100 abonados. Estaremos sobre los 13.500 esta temporada. Estos son datos objetivos. La clave estará en lo que ocurra cuando empiece a rodar el balón. Todo dependerá del inicio de liga.



¿Qué nos puede contar sobre las reformas del Heliodoro?: Es un compromiso que perdura en el tiempo. Ahora empiezan a concretarse las cosas. Se pondrán nuevas butacas de manera paulatina. Se ha encontrado el camino correcto para poder arreglar "las tripas del estadio" de la mejor forma, por parte del Cabildo y por medio de la empresa GESTUR. Todo está presupuestado y aprobado. Es un proyecto dividido en tres fases, cuya última fase será la fachada exterior del estadio. Para 2025 va a ser imposible tener todas las obras terminadas.

Los problemas se enfrentan y superan, yo veo la ilusión de la gente, eso es lo que personalmente supone una carga más de responsabilidad. El Tenerife significa algo muy importante para la gente, reflexionaba Paulino Rivero.

Mensaje del presidente: Seguimos trabajando en todas las facetas, hay cosas que no están en las manos de los dirigentes, el fútbol tiene muchos factores pero hay cosas que si podemos hacer. Vamos a postar por la igualdad, convenios con clubes de todos los municipios, que todos se sientan parte, conjuntamente, y que esa cantidad, en el futuro se sientan como calidad. Todo ello hará más entidad y acercará al Tenerife. Cuanto más acerquemos al Tenerife más crecerá el club en la isla.

Objetivos que se ha propuesto el equipo para esta campaña: El objetivo es competir y estar entre los 6 primeros, tenemos plantilla para conseguirlo. Concluía de forma optimista el presidente.