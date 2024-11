Maradona Jr: "Messi es el mejor de los humanos, mi padre era un extraterrestre"

Diego Maradona Jr lleva poco tiempo en Tenerife, pero ha sido más que suficiente para darse cuenta del maravilloso lugar en el que se encuentra. El entrenador de la UD Ibarra destacó en Deportes COPE Tenerife que “no sabía que me iba a encontrar aquí. Pero las primeras impresiones son buenas. Llevo un mes, y estoy contento por lo personal y lo deportivo”.

Es evidente que llevar el apellido Maradona conlleva una enorme responsabilidad. Pero Diego lo tiene claro y pide que “olvídense del apellido. La gente como tengo el apellido más grande del Mundo se piensan que se vana encontrar con un extraterrestre. Soy un tipo normal, que vive de esto, y que le gusta lo que hace. Los jugadores se tienen que olvidar de eso, mi apellido no gana partidos”.

No es su primera experiencia en los banquillos, ya que ha dirigido a otros equipos en su país, pero si que es su primera andadura lejos de casa. Es consciente que todavía le queda mucho para llegar a la élite, pero tiene un sueño por encima de cualquier otro, y es entrenar al Nápoles: “Soy hincha fanático del Nápoles. Algún día me gustaría sentarme en ese banco. Pero sé que soy joven, y tengo que formarme mucho para llegar ahí. Me tengo que formar día a día. En Napoli hay tres millones de entrenadores”.

Pero sin duda uno de los debates más comunes en el fútbol argentino, es la comparación entre Messi y Maradona. Comparación que también hizo Jr y dejó claro que “si hablamos de los seres humanos normales, Messi es el más grande del Mundo. Pero el otro era otra cosa, era de otro planeta. Fue el mas grande de todos. Messi es un fenómeno, lo amo, es mi capitán, de mi selección, de mi país, de la tercera. Pero estamos hablando de dos cosas distintas, de seres humanos y de mi viejo, que no formaba parte de eso”.