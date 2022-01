El Lenovo Tenerife certifica su pase al sweet sixteen (74-71)

El Lenovo Tenerife certificó su presencia en el "sweet sixteen" de la BCL al doblegar en el partido decisivo del Play In al actual subcampeón de la competición, el Pinar Karsiyaka por 74-71 en un encuentro muy físico y que volvió a confirmar la igualdad existente en la eliminatoria.

La salida del Canarias era seria con ideas frescas y acierto de cara al aro contrario mientras que en defensa se mostraba serio y con deseos de dominar a un rival al que le faltabaa la frescura necesaria para afrontar la cita. Pese a ello ambos equipos se mostraban acertados de cara al aro (7-5 Min.3). El acierto desde el perímetro volvía a ser la asignatura pendiente de los locales aunque Salin anotara dos en el ecuador del primer capítulo. Por contra, el Pinar Karsiyaka repartía sus aciertos entre M´Baye, Taylor y Tyus mientras que Colson se iba al banco tras hacer dos faltas relativamente rápido. Huertas con una nueva triple devolvía los cuatro de ventaja aunque al Canarias le faltaba tener el acierto necesario para poder coger las riendas del marcador con mayor ventaja mientras que su rival que también fallaba seguía haciendo la goma a los de Vidorreta. El primer acto se cerraba con ventaja de seis puntos para el cuadro local que terminaba mostrando buenas sensaciones incluso con la segunda unidad en pista (17-11).

El segundo cuarto comenzaba con triple de Wiltjer tras fallo en el primer ataque del mismo jugador en la misma distancia y posterior defensa intensa de los locales que agradecía el respetable con aplausos y cánticos para animar a los suyos, mientras que el cuadro otomano mostraba precipitaciones en ataque que le obligaban a firmar pérdidas importantes. Ufur Sarica daba entrada al gigante Agva con la intención de frenar a Shermadini quien dominaba la pintura. Necesitó el equipo turco tres minutos para lograr su primera canasta en juego obra de un Taylor que protestaba la acción pidiendo falta, a lo que los colegiados le respondieron con una falta técnica. Con mucho cuarto por delante el Pinar Karsiyaka entraba en bonus y se intuía la intención del cuadro otomano de hacerse duros en defensa, mientras que Todorovic con una nueva triple más dos aciertos desde el tiro libre ponía la máxima a favor de los de casa (26-13 Min.14).Dos puntos en cuatro minutos era un vagaje pobre para los de Sarica que paraba el encuentro en busca de ideas en los suyos. El partido se convertía por momentos en una partida de ajedrez con los técnicos de ambos equipos buscando rotar los quintetos. Colson y Doornekamp intercambiaban triples para que la ventaja local siguiera siendo de catorce puntos con algo más de tres minutos por disputar (32-18 Min.16). El Canarias iba matando suavemente a su rival y con una nueva triple de Todorovic a un minuto para el descanso Sarica no tenía otro remedio que parar de nuevo el encuentro en busca del milagro en el juego de los suyos (37-22 Min.19). Un tres más uno de Colson y una triple de Kormaz maquillaban el electrónico antes de que llegara el descanso (37-29) con un parcial de 0-7 en favor de los visitantes, algo que no tuvo que gustar mucho al entrenador local.

El tercer cuarto comenzaba con los isleños más metidos que su rival a pesar de que Salin y doornekamp hicieran su tercera falta que les obligara a irse al banquillo de manera prematura. Shermadini y Rodríguez anotaban para desesperación de los turcos que hacían una fea acción sobre Sastre con un desdibujado Blackmon como protagonista. Los árbitros no vieron nada puniente en el instant replay pero Todorovic ajustició con su tercer triple para poner el más quince y forzar un nuevo tiempo de Sarica (44-29 Min.23) que se desesperaba porque su equipo había recibido el parcial de 7-0 con el que su equipo quiso reaccionar antes del descanso, lo que M´Baye frenó con un acierto desde el 6´75". Colson sacaba provecho de sus visitas a la línea de tiro libre y era capaz de poner a los suyos a diez puntos gracias a sus cuatro aciertos desde esa distancia, aprovechando que el Camarias entraba por aquel entonces en el bonus (46-36 Min.24) comenzando a tener problemas de cara al aro en ataque por lo que Vidorreta tenía que parar el partido al ver que el Pinar Karsiyaka se acercaba (46-38 Min.25) siendo el parcial encajado por los locales de 2-9 en dos minutos. De nuevo Wiltjer desatascaba el marcador con un nuevo acierto desde la línea de tres puntos unido a otro de dos mientras Shermadini se ganaba un descanso para ser sustituido por Guerra. Los minutos finales del cuarto parecían desesperar a la afición con situaciones no aprovechadas en contraataques por los locales que parecían perdonar al equipo turco que se mantenía en el encuentro gracias al acierto de M´Baye, pero un triple de Fitipaldo entrado el último minuto daba de nuevo ventaja a los de Vidorreta (56-46 Min.30). Poco duraba la alegría porque de nuevo M´Baye hacía daño en la defensa local con un tres más uno que ajustaba de nuevo el electrónico a medio minuto para acabar el periodo. El alero francés firmaba trece puntos en este periodo que acababa con ventaja local de cinco puntos tras triple de Blackman sobre la bocina (58-53).

Con diez minutos por delante podía opasar de todo y los dos equipos se perdonaban mutuamente en acciones en las que no lograban anotar hasta que Tyus lo hizo protagonizando un mate que era respondido por Shermadini. Solo dos canastas en más de tres minutos y medio hacían presagiar un cúmulo de errores en ambas escuadras aunque Colson y M´Baye ya jugaban en el quinteto otomano para dar el último empuje en busca de la victoria. Fue M´Baye quien se encargó de poner el 60-59 para hacer sonar las alarmas en el cuadro local con Guerra fallando lo que parecía imposible y Taylor buscando las cosquillas a Salin de manera ilegal, lo que provocaba una falta que le sentaba en el banquillo al borde de la eliminación. El. circo turco empezaba con Sarica mandando a sus jugadores a clavar uñas sobre el rival y una falta sobre Doornekamp encendía al canadiense al ver las protestas del técnico visitante quien llevaba el partido donde quería. El alero aurinegro solo anotaba un tiro y en el siguiente ataque el Pinar Karsiyaka empataba con acierto de Kormaz y algo menos de cuatro minutos por disputar (61-61 Min.36). Un jarro de agua fría caía sobre el Santiago Martín cuando M´Baye anotaba de tres pero a Sastre no le temblaba el pulso y hacía lo mismo para empatar de nuevo el encuentro con dos minutos y medio por disputar (64-64 Min.38).Salin anotaba desde el tiro libre y M´Baye respondía para volver a empatar. Pero fue el momento en el que Joan Sastre sacó su fusil para hacer la machada. El ex de Valencia Basket fue capaz de acertar en dos ocasiones seguidas desde el 6´75" para que el Canarias se fuera de seis puntos a 1´07" para el final. Tiempo muerto visitante cuyo técnico olía la tragedia mientras que los aurinegros olían la sangre de su rival.. Tyus anotaba de dos pero era poca renta para los suyos mientras Huertas desgraaba segundos en el siguiente ataque para asistir a Sastre que anotaba. Con dieciocho segundos se paraba el marcador tras anotar de tres el Pinar Karsiyaka y fijar el 74-71 con triple de Taylor. Lo hacía Vidorreta para ordenar el juego de su quinteto en espera de que los colegiados fueran capaces de responder a las posibles acciones antideportivas que se intuían en el equipo turco en ese último suspiro de encuentro. Los aurinegros sacaron de fondo y Doornekamp sufrió falta que le mandaba al tiro libre donde no anotaba aunque el rebote terminaba en su poder. De ahí al final fue desgranar el tiempo restante para que el Canarias firmara la victoria que le costó más de lo esperado ante un correoso rival. El actual subcampeón de la competición queda apeado de la misma mientras que el Lenovo Tenerife certifica su pase al sweet sixteen en el que debutará el próximo martes en tierras polacas.