El entorno de Aarón Martín no prioriza al Tenerife

Aarón Martín se aleja del CD Tenerife. Las manifestaciones de Felipe Miñambres en Deportes Cope Tenerife alimentaron la esperanza de que el canterano pudiera permanecer la próxima temporada en la disciplina blanquiazul en calidad de cedido. Las conversaciones no habían empezado, pero parecía buena opción para el canterano porque “a esas edades lo más importante es jugar”.

La reflexión del consejero del club insular choca con los deseos del entorno del futbolista, que conoce el interés de al menos cinco equipos de Segunda División. Mirandés, Córdoba o Sporting son algunos de los que han preguntado por él. También lo han hecho al Al Qadsiyah, propietario de los derechos del tinerfeño después de abonar 1,3 millones de euros en enero, equipos de otras ligas europeas (Italia, Holanda o Bélgica).

Es precisamente la buena relación de Miñambres con los dirigentes españoles del conjunto saudí lo que alimentaba la ilusión de reeditar una pareja Aitor Sanz-Aarón Martín en Primera RFEF. Pero de momento el capitán no se ha pronunciado y el canterano tiene pie y medio fuera. “No va a jugar en el Tenerife”, deslizan desde el entorno del jugador.

El momento de la decisión no ha llegado. “Es pronto, no hemos hablado con ellos. Ya les conocía del Levante y creo que hay que esperar a ver qué opinan. Ellos tendrán que tomar la decisión. Es su valoración y eso lo respetamos”, contó Miñambres quien está dispuesto a ayudar a Manu Guill en esas gestiones si existieran posibilidades reales. Pero en este momento no parece que el futuro de Martín vaya a pasar por la Primera RFEF.