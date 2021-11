Este miércoles ha sido protagonista en la antena de Deportes COPE Tenerife el ala pívot del Lenovo Tenerife Emir Sulemanovic, quien ha repasado la actualidad de una semana especial que desembocará en una nueva edición del derbi canario entre su equipo y el Gran Canaria. El internacional bosnio reconoció que el jugar en una isla conlleva viajes aunque lo lleva muy bien pues “llevo año y medio aquí y los desplazamientos los llevo mejor leyendo libros de motivación vinculados al entorno del baloncesto, junto con series que suelo visionar en los aviones, especialmente de acción que me gustan mucho y que me sorprenden porque es difícil de imaginar que ocurran cosas como las que veo en algunas series”, comentaba el veintidós aurinegro.

Creo que será un partido bonito para la afición y en la pista será un partido físico por lo que tendremos que prepararnos muy bien. Vienen de ganar contra Baskonia aunque tienen algunas bajas importantes. Tenemos mucho respeto pues tienen jugadores con experiencia y han sido capaces de doblegar a grandes equipos fuera de su feudo como el Real Madrid”, analizó Sulemanovic quien también reconoció que “hay que trabajar en determinadas cosas que no hemos sido capaces de corregir para que no sucedan de nuevo en un partido al que vendrán muchos aficionados para arroparnos y ayudarnos a que la victoria se pueda quedar en casa”, señaló.

Será su primer derbi canario y poco a poco va entrando en materia al comentar al respecto que “me han dicho cosas pero ya veremos el sábado como se desarrolla el encuentro en base a como se pueda completar el aforo del pabellón. No puedo considerar que exista un favorito porque ambos equipos llegamos muy bien al partido y estamos prácticamente igualados. Es importante que venga la gente porque ese feeling del aficionado en la grada es muy importante y lo hemos visto en otras canchas como Lugo o Sevilla, que son equipos que tienen mucha afición. El año pasado echamos de menos la presencia del público y a mi me gusta siempre jugar a tanto en casa como fuera con público porque me motivo mucho más”, reconoció el espigado jugador.

La progresión en el juego del jugador bosnio es evidente y de la misma no hay otra respuesta sino la del trabajo constante para seguir creciendo: “Siempre he intentado mejorar mi juego y los últimos años he mejorado mi tiro exterior junto con los tiros libres. Trato de hacer lo mejor para mi equipo y lo que necesita en ese momento. Siempre estoy preparado y trabajando para no tener altibajos, y cuando los tengo intento pelear para que no afecten al trabajo del grupo”, aseveró el jugador.

Cuestionado sobre como está siendo su estancia en la isla y en el club, Sulemanovic fue muy claro al reconocer que “tengo unos compañeros que son muy buenos y somos una familia. Mi padre está muy contento aquí y se vive muy bien en la isla. No puedo pedir mas y estoy muy agradecido por poder estar aquí y compartir el vestuario con estos tíos que tengo a mi lado”, finalizó.