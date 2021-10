El CTA dará una explicación al CD Tenerife

Hemos querido seguir analizando en Deportes COPE Tenerife la jugada polémica del pasado fin de semana en Butarque. Ayer el presidente de la entidad, confirmó en esta misma casa, que el club iba a pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros. Por ello, hoy hemos querido saber, de la mano de nuestro compañero Isaac Fouto, que decisión se va a tomar dentro del propio CTA.

QUE RESPONDERÁ EL CTA: "El CD Tenerife ha hecho bien en quejarse. Velasco Carballo contestará y explicará al club lo que ha sucedido. En el Comité me cuentan que el problema es no tener una toma buena. Al ser un partido de Segunda División no hay todas las cámaras que deberían"

LA JUGADA: "Lo grave es que, sin tener una toma buena, tomes la decisión y encima lleves la contraria al árbitro de campo. Las líneas me parecen un poco chapuza. Para mi es fuera de juego y entiendo la queja del CD Tenerife”

EL ÁRBITRO: “Pérez Pallás es un árbitro específico de VAR, me sorprende mucho que un árbitro como él haya hecho esas líneas. No se que le ha podido pasar"