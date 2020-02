El presidente del C.D. Tenerife Miguel Concepción ha presentado hoy en sociedad a su nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero. El máximo mandatario blanquiazul no ha escatimado en elogios hacia el nuevo máximo responsable del área deportiva del que afirmó que “me gusta Cordero porque tiene mucho conocimiento del futbol de España y de esta categoría, y es muy cercano al futbolista y al vestuario, ya que hace bloque con el equipo y colabora ayudando al cuerpo técnico. Necesitamos una comunión entre jugadores, equipo técnico y director deportivo y eso nos ayudará a conseguir los objetivos”. El presidente fue claro al mantener que “Al Tenerife ya le toca, le toca confeccionar una buena plantilla y luchar por estar del décimo hacia arriba. El próximo año saldremos con esa iniciativa y si acertamos con el bloque estoy seguro que lo vamos a conseguir”.

Concepción además se atrevió a comparar al ex director deportivo con el actual: “Cordero y Víctor Moreno tienen diferentes perfiles. La convivencia de Juan Carlos con los jugadores no es la misma que la de Víctor. Moreno trabaja mucho en despacho, en las nuevas formas del futbol, pero yo veo más próximo a lo que nosotros que queremos el perfil de Juan Carlos Cordero”.

Sobre el actual entrenador de la primera plantilla el presidente añadió que “Baraja ha llegado en un momento difícil, y ha trabajado su sistema, y ahora tenemos un equipo mucho más sólido atrás, y un equipo con verticalidad que genera ocasiones y marca. Partidos como el de ayer los perdíamos antes, aunque ayer no hubo suerte. Tal y como está la categoría con 15 equipos implicados en salir de abajo hacia arriba, confió en que esta planteamiento nos llevará a salir de esta zona”. Concepción además se mostró ambicioso al afirmar que “Va a haber dos puestos de playoff, que desde que despeguen 7 equipos van a luchar por ellos. Nosotros no sé si llegaremos a tiempo, pero solo debemos de pensar en llevarnos los 3 puntos frente al Elche, y si seguimos sumando de tres el equipo despegará y pensaremos si el equipo puede luchar por el quinto o sexto puesto, pero ahora mismo nuestra concentración no puede ir más alla del Elche”.

Por último Concepción se refirió a su futuro: “Las elecciones serán para el año 21, y en ese momento no sé si es bueno para el Tenerife o para Concepción presentarse. Es una decisión que no tengo tomada. Veremos cómo va la ciudad deportiva, pero es una decisión para la que no tengo todavía una respuesta definitiva”.

Por su parte, Cordero manifestó que “El C.D. Tenerife es un paso adelante en mi carrera, es un gran club. Tengo mucha ilusión y ambición, como el club. El presidente me trasladó una gran confianza desde el primer momento. Hay que centrarse en el presente. Sacar el máximo rendimiento a los jugadores, funcionamiento y comunicación. No vamos a firmar por firmar, hacer un equipo de garantías es más que fichar jugadores. Me preocupa lo que piensen los jugadores y los futbolistas que acaban contrato. Vamos a habar con ellos para intentar seguir juntos"

El nuevo director deportivo concluyó que “Soy persona de club. Un proyecto a largo plazo da más estabilidad. Incluso cuando vas a por jugadores, puedes enfocar con más fuerza las negociaciones. Hablaremos y escucharemos a Luis Pérez y Alberto. . Nos gustaría seguir contando con ellos, no tengo duda de que darán el máximo hasta el final de temporada"