Complicada situación la que vive el Clarinos Tenerife en el ámbito deportivo. La sonrojante derrota del pasado fin de semana en La Paterna ante el Spar Gran Canaria ha sido la gota que ha colmado el vaso en el entorno del conjunto morado, que tres días antes del encuentro tuvo conocimiento de que sus norteamericanas habían abandonado la isla, dejando tirado al club.





Hoy ha sido protagonista en la antena de Deportes COPE Tenerife el director deportivo de la entidad y ex entrenador del primer equipo Claudio García Morales, quien ha analizado el complicado momento que está viviendo el primer equipo, sumido en la última posición de la tabla clasificatoria y con la salvación muy cuesta arriba conforme pasan las jornadas dentro de la Liga Femenina Endesa. “Es una situación incluso complicada.y rara para nosotros puesto que nunca nos habíamos visto en otra similar. De hecho, lo mas fácil cuando pierdes es bajarte del barco y es lo que ha ocurrido en esta ocasión con las americanas, y por ello hemos denunciado sus contratos a FIBA, ya que no tienen nada que ver con las salidas de otras jugadoras como Ferrari o Rosset que tenían contratos temporales, mientras que Paella Davis tuvo una oferta muy buena por la cual el club fue indemnizado”, explicaba el que fuera inquilino del banquillo morado hasta hace apenas un mes.





Pero lejos de la situación deportiva, García Morales quiso ir más allá y reconoció que “existe una caza de brujas contra el club por parte de personas que buscan cansar a quienes estamos dentro del club y que van a terminar consiguiendo que la isla se quede sin baloncesto femenino en la élite después de tres temporadas que llevamos en esa categoría. Nosotros agradecemos mucho a los pocos patrocinadores y a las instituciones que nos están ayudando, pero no es suficiente”, señaló para confirmar que su salida del banquillo del primer equipo se debió “a una situación de salud mental que me ha venido desgastando durante los últimos meses. El equipo notaba que mi cabeza no estaba donde debía estar y lo mejor era que diera un paso de costado”, sentenció.