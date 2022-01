César Gómez: "Veo a Ramis tranquilo, no se pone nervioso por un mal resultado"

Conocedor de todo lo que se cuece dentro de un vestuario en una dinámica positiva. Compañero durante muchos años del mister. Y evidentemente también, experto en las ventanas de fichajes. Por ello, era casi obligado charlar un ratito esta semana en Deportes COPE Tenerife, con César Gómez.

SOBRE EL MERCADO: "Es un mercado de urgencias y es más imprevisible que el de verano. Hay gente que tiene prisa, y a diferencia del de verano se va dando mientras vas jugando, entonces en dos semanas te puede surgir alguna urgencia que no tenías antes"

FICHAJES DEL TENERIFE: "Los objetivos este año son distintos en el Tenerife. Está claro que si se puede traer algo en la parte de arriba, que nos ayude a hacer goles , pues genial. Realmente creo que el Tenerife en este mercado necesita algún recambio en las bandas, pero sobre todo alguien que acompañe a Enric arriba. Si viene un perfil parecido al de Suso, un encarador que sea rápido, también nos podría ayudar mucho"

TEMPORADA DEL TENERIFE: "De todas modos, dentro de lo que es la segunda división, el Tenerife puede y debe estar tranquilo. Ya hubiéramos querido otros años estar así de bien, como lo estamos este año. Nos gustará más, o nos gustará menos, pero todos sabemos a lo que juega el Tenerife"

RAMIS: "Una de las grandes virtudes del Tenerife de Ramis, es que el equipo lo ha hecho Cordero pero junto al mister. Él sabe a que quiere jugar, y conoce muy bien la categoría. Aquí parece que hay que ir primero desde el inicio de liga, si no es así, se dice que las cosas no se están haciendo bien, y esto no funciona así. Yo a Ramis siempre lo veo ilusionado. Está muy tranquilo, a el no le pone nervioso un mal resultado, ni dos, ni tres"

PEQUEÑO BACHE: "En este campeonato, que es medio eterno, pensar que no vas a tener un bajón, es de ilusos. Yo prefiero que el Tenerife pase este bache ahora, que no al final. Ha bajado un poco en las últimas jornadas, pero yo estoy tranquilo. Seguimos manteniendo un colchón importante. Yo creo que, como mínimo este año nos vamos a meter en el play off, pero si no lo conseguimos, ya yo estaría contento con la temporada que está haciendo el equipo"