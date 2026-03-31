El baloncesto tinerfeño que conquistó Asia

Alejandro Martínez ha vuelto a casa. Tras casi diez años de experiencia internacional, el técnico tinerfeño, de adopción, regresa con una mochila cargada de vivencias que lo han llevado desde México hasta Asia, pasando por China y Japón, en una trayectoria que refleja la expansión del baloncesto tinerfeño más allá de las fronteras europeas. “Siempre me adapto bastante bien a todo lo nuevo que me llega”, reconoce, después de una etapa que lo ha marcado tanto a nivel profesional como personal.

Su aventura en Asia no fue sencilla. En China, la pandemia condicionó por completo su experiencia, hasta el punto de pasar 19 meses sin poder regresar a casa. “Fue duro por no venir, no sabíamos cuándo iba a acabar”, explica. Vivió en una burbuja constante, entre hotel y pabellón, en una rutina que terminó desgastándole. Sin embargo, aquella etapa dio paso a una experiencia muy diferente en Japón, donde ejerció como seleccionador en categorías inferiores. Allí encontró estabilidad, crecimiento y la posibilidad de viajar por todo el continente, participando en torneos en países como Irán, Qatar o Mongolia. “Fue una experiencia impresionante”, resume.

DeL CANARIAS al mundo

Antes de su salto internacional, Martínez dejó una huella profunda en el baloncesto tinerfeño, especialmente en el entonces CB Canarias, hoy La Laguna Tenerife. Su trabajo en la isla fue una de las bases que impulsaron su carrera fuera de España, hasta el punto de convertirse en una referencia para entrenadores de otros países. “Todos eran bastante admiradores del baloncesto español”, señala, recordando cómo su paso por el Canarias despertaba el interés de seguidores de todo el mundo.

Esa conexión con el club aurinegro sigue muy presente. De hecho, valora especialmente la llegada de figuras como Patty Mills al equipo, un movimiento que considera clave tanto a nivel deportivo como social. “Podría haber elegido cualquier equipo del mundo y ha elegido el Canarias”, destaca, subrayando lo que supone este fichaje para la imagen del club. “Habla muy bien del club y de la gente que ha sido capaz de gestionar su llegada”, añade, al tiempo que resalta su impacto en el juego: “Le va a dar muchísimo al equipo” y permitirá ampliar las variantes en el exterior, además de ofrecer descanso a piezas clave como Marcelinho.

“Patty Mills podría haber elegido cualquier equipo del mundo y ha elegido el CB Canarias” Alejandro Martínez

Coordinador deportivo del Real Club Náutico

Martínez va más allá de la pista y pone el foco en el efecto inmediato en el entorno: “Va a ser un impulso muy importante al ticketing y al merchandising”, explica, convencido de que su presencia no solo eleva el nivel competitivo, sino que también refuerza la proyección internacional del proyecto tinerfeño. “Cualquier cosa que el club haga con su cara va a durar tres minutos en la tienda”, concluye, evidenciando el tirón mediático del jugador y su impacto directo en la afición.

Un regreso con mirada de futuro

Ahora, de vuelta en la isla, Martínez ha asumido la coordinación deportiva del Real Club Náutico de Tenerife, con el objetivo de recuperar una identidad colectiva que marcó al club en el pasado. “No existía el 'mi equipo' ni los 'mis jugadores', todos éramos de todos”, recuerda sobre aquella etapa en la que comenzó como entrenador en los años 80.

Lejos de la incertidumbre que puede generar su futuro, el técnico lo afronta con naturalidad: “Estoy disfrutando del día a día”. Tras una carrera que lo ha llevado a conocer distintas culturas y formas de entender el baloncesto. Con ello, Alejandro Martínez regresa con la labor de seguir construyendo desde Tenerife, el lugar donde empezó todo, pero con una visión global que ya ha dejado huella en medio mundo.