Asier Garitano: “Lo importante es que todo el mundo esté convencido de que Cervera siga”

Desde su salida del CD Tenerife, Asier Garitano ha seguido vinculado a la isla y al equipo. Asiste a todos los partidos en el Heliodoro Rodríguez López y sigue de cerca la evolución de un club que, según sus palabras, atraviesa una "temporada complicada". En una entrevista para Deportes Cope Tenerife, el técnico vasco ofreció su visión sobre la situación del conjunto blanquiazul, la gestión deportiva y la lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El entrenador reconoció que el equipo ha cambiado en las últimas semanas: “Antes era un equipo frágil, pero últimamente se le ve más serio”, lo que le hace pensar que tiene opciones de competir con cualquier rival. No obstante, no oculta su preocupación por la situación en la tabla y advierte sobre la dificultad de sumar puntos en la recta final de la temporada: “Es difícil sacar puntos a los equipos que también pelean por la permanencia. Se ve complicado, pero todo puede darse. Hay que centrarse en el siguiente partido, el del Sporting”.

Uno de los puntos más críticos de su análisis se centra en la inestabilidad del club, una constante que, en su opinión, perjudica al equipo: “El Tenerife es un club muy inestable. Hay muchos intereses y todos estos cambios no ayudan, distraen de lo realmente importante, que es el fútbol”. Garitano lamenta que, especialmente en los primeros meses de la temporada, el debate se haya centrado más en los nombres propios de la directiva que en el rendimiento del equipo.

CD Tenerife Asier Garitano en su último partido con el conjunto blanquiazul

una plantilla notable

Respecto a la planificación deportiva, el ex-entrenador blanquiazul cree que la plantilla se resintió con la marcha de jugadores clave: “Intuía que podía haber problemas viendo cómo terminó la temporada pasada. Se fueron dos jugadores muy importantes, Soriano y Roberto. El caso de Corredera en especial me extrañó”. Pese a ello, no cree que el equipo tenga una plantilla tan deficiente como para haber pasado por tantas dificultades: “Se han traído jugadores, no creo que este equipo sea tan malo como lo que hemos visto”.

Sobre su salida del club, Garitano fue claro: “Este grupo es bueno, lo recogí de Ramis y es fantástico. Me di cuenta de la situación por la que pasaba el equipo y decidí que lo mejor era no seguir”. Al ser preguntado por su relación con otras figuras de la estructura deportiva, evitó profundizar demasiado en el tema.

También tuvo palabras de elogio para su sucesor en el banquillo, Álvaro Cervera: “En momentos complicados ha mostrado serenidad y lo hace fácil. No tuvo un buen inicio, pero está llevando al equipo muy bien y mostrando seguridad”. También destacó a jugadores como Luismi Cruz, de quien dijo que “tiene talento y juega muy bien al fútbol, aunque le falta mejorar en la toma de decisiones. Él quiere llegar a Primera División, pero pedirle constancia no es fácil”.

A falta de nueve jornadas para el final de la temporada, Garitano confía en que el Tenerife logre salvar la categoría, aunque reconoce que no será sencillo: “Ojalá lo consigan. La isla y su gente merecen tener fútbol profesional”.