Así también vale

El C.D. Tenerife consiguió una importante victoria ante la A.D. Alcorcón (3-1), en un partido en el que los de Anquela, fueron superiores a los blanquiazules, que estuvieron más acertados de cara a puerta.

LA PRIMERA PARTE

Comenzó el partido más o menos como todos esperabamos. Un Alcorcón que llegaba en buena dinámica, y que quería cometer pocos errores, para "al menos", tal y como dijo su técnico en la previa, sacar el empate en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife tenía el control del balón, pero no lograba encontrar los espacios necesarios para llegar a la portería rival.

Ese control, no tenía éxito, y mientras pasaban los minutos, más cómodos se fueron encontrando los alfareros. En esa dinámica, llegaron las primeras ocasiones de peligro del partido. Un centro desde la derecha de Laure, fue rematado en el área pequeña por Dani Ojeda, aunque su testarazo no encontró portería. Minutos más tardes, llegó el segundo aviso. Un trallazo Nwakali desde la frontal, golpeó en la escuadra de la meta de Dani hernández, poniendo el miedo en el cuerpo de los chicharreros.

Desde entonces, nada más se supo del C.D. Tenerife, que parecía que pedía el descanso a gritos, ya que sin ocasiones, y ya también sin el control del partido, veía como peligraba el resultado.

LA SEGUNDA PARTE

Los segundos 45 minutos arrancaron con un cambio en el Tenerife, Sam Shasoua se incorporaba al partido sustituyendo a Manolito Apeh, que no tuvo su mejor tarde. Pero el cambio de jugadores, no produjo un ambio en la dinámica del partido, por lo menos en el comienzo de la segunda parte.

El Alcorcón seguía sin permitir que el Tenerife generara fútbol ni peligro, y además en una jugada de estategia volvió a enviar un balón al palo. Situación que provocó que Luis Miguel Ramis, realizara más movimientos desde el banquillo, ya que solo con la entrada de Sam, no había conseguido lo que buscaba. Entraron Sergio González, Varela y Bermejo, los cuales si encontraron mejores sensaciones, lo que a la postre derivaría en que el Tenerife obtendría más opciones de quedarse con los tres puntos.

De una jugada aislada llegó el primer gol del C.D. Tenerife, un balón perfecto en largo de Alberto fue controlado de forma brillante por Bermejo que al quedarse solo delante del portero no pudo encontrar el tanto, pero si Fran Sol que estuvo atento en el rechace para hacer el primero en el minuto 75. Tras el gol el Alcorcón se estiró en busca del empate, y cerca estuvo de conseguirlo en una jugada en la que los madrileños pidieron penalti, pero que el árbitro no señaló. En esa misma acción, el Tenerife montó una contra letal, que consiguió finalizar Sam Shasoua haciendo el segundo para los blanquiazules. La jugada fue durante varios minutos analizada por el VAR, pero finalmente, se concedió el gol y no la pena máxima pese a las protestas de los jugadores madrileños.

Parecía que el partido quedaba sentenciado, no solo por el resultado, si no por los pocos minutos que quedaban para la finalización del tiempo reglamentario. Pero todavía quedaban muchas cosas por pasar en el partido. Cerca del 90, una falta lanzada desde la banda derecha fue rematada por Jose León logrando introducirlo en la meta de Dani Hernández y poniendo otra vez el miedo en el cuerpo de los tinerfeños. Minutos después, Sergio González en el intento de cortar una contra, recibió la segunda cartulina amarilla, provocando así su primera expulsión commo jugador blanquiazul, y además añadir incertidumbre en cuanto al resultado final del encuentro.

Quedaban solo un par de minutos para el final, el Alcorcón se volcó con todo en busca de la igualada, lo que permitió que en una contra rapidísima llevada y finalizada por Germán Valera, el Tenerife lograra sentenciar el partido con el 3-1.

EL POST PARTIDO

Con la victoria el Tenerife consigue aleejarse 9 puntos con la zona de descenso, y además le permite dormmir a tan solo 6 puntos del Rayo Vallecano, conjunto que ocupa la sexta plaza. Con todo esto, Ramis al termino del partido reconoció que "era un partido importante porque queríamos engancharnos a la parte media alta de la clasificación".