Así será la junta de accionistas del CD Tenerife: una balsa de aceite que no debe hervir

El Club Deportivo Tenerife celebra este lunes su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López. La cita llega justo un año y cinco días después del cambio de ciclo en la entidad, con la llegada de Rayco García a la gestión, un periodo que se ha traducido en una notable mejora tanto en el plano institucional como en el deportivo.

Rayco García refuerza su poder

El punto más destacado de la jornada será el fortalecimiento de la posición de Rayco García, que ha incrementado notablemente su presencia accionarial en el club. Se espera que esta junta sirva para consolidar su control sobre la entidad y respaldar su proyecto, en un ambiente que se prevé tranquilo y sin grandes sobresaltos, a diferencia de las tres asambleas celebradas durante el último año (diciembre de 2024, febrero y julio de 2025).

Garrido y el sindicado local

A la junta acudirá el abogado que representa a José Miguel Garrido, aunque no se espera que vote en contra de los puntos clave, como la aprobación de las cuentas del ejercicio 24-25. Según el análisis previo, los números son lo suficientemente negativos como para que todas las partes, incluido Garrido, prefieran aprobarlos y pasar página cuanto antes. También estará presente el sindicado local (Miguel Concepción, Conrado González y Amid Achi), cuya voz principal será la de Francisco Miguel Heredia. Este abogado, cuya cercanía al CD Tenerife se desconocía hasta su nombramiento como consejero en febrero, reaparece después de meses de silencio. No se sabe muy bien para qué.

Menos presencia del accionista de a pie

A diferencia de juntas recientes, en esta ocasión no se espera una gran movilización del accionista popular. Colectivos como la Federación de Peñas o Unidad Blanquiazul, que en el pasado recogieron un importante número de acciones, no tendrán el mismo protagonismo. Y eso que de ellos partió la acción social de responsabilidad sobre parte del anterior consejo. No parecen demasiado interesados en saber su la iniciativa que promovieron se está ejecutando. Sí está prevista la asistencia del colectivo Pequeños Accionistas del CD Tenerife.

En el orden del día figuran otros asuntos relevantes, como la propuesta de un cambio en los estatutos para reducir el número de acciones necesarias para asistir a las juntas. También se plantea la modificación del número de consejeros, que quedaría fijado en un mínimo de tres. Se espera una balsa de aceite, pero nadie se atreve a asegurar que algún elemento no propicie que acabe hirviendo.