Aniano Cabrera: "No se nos valora"

Aniano Cabrera, Gerente del C.B. Canarias, se pasó este martes por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife, para valorar la temporada del conjunto canarista, y para puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con el futuro de los aurinegros. En primer lugar, Aniano destacó que "nosotros estamos contentos con la temporada. Nos hubiera gustado que no se parara la liga por la pandemia para ver donde nos hubiera dejado la temporada. El formato final no nos ha beneficiado sobre todo por los rivales que nos han tocado." Además en este sentido, también quiso añadir que "el formato es el que era, y había que adaptarse. Unos equipos se consiguieron adaptar mejor y otros no. Los equipos más poderosos físicamente son los que han llegado a la final. Ni el Madrid consiguió pasar." Para Aniano no se está "valorando al 100% al equipo" y cree que "lo que hemos conseguido es espectacular." Añadiendo que, "siempre nos comparan con el @CDTOficial. No quiero ganar ni empatar ni perder con ellos. Las cosas en el deporte no son como quieren, cuando las cosas les iban mal a ellos le daban por todos lados. Ahora que está cerca del play off está todo el mundo contento."

En cuanto al futuro del equipo, Aniano Cabrera reconoció que ya está trabajando en la plantilla del año que viene, decidiendo en primer lugar los jugadores que van a seguir y los que no. En el caso de Nick Zeisloft, una de las mejores noticias de la Fase Final de la Liga Endesa, Aniano no quiso aclarar gran cosa, simplemente que considera que esa posición está "bien cubierta", y que Nick simplemente vino para "cubrir la baja de Santi Yusta." También fue preguntado por algunos nombres propios que han soñado para fichar por el Iberostar Tenerife. Uno de ellos es Quino Colom, jugador del Valencia Basket del cual Aniano destacó que "a día de hoy Quino Colom no es un nombre que esté encima de la mesa. El año pasado preguntamos por él y nos dijeron pasapalabra. Sus pretensiones son muy grandes y no sabemos si en las circunstancias que estamos ahora podríamos hacer frente a ese tipo de jugador." Añadiendo además que "si el mercado nos da una posibilidad en el puesto de base pues la aprovecharemos. Pero tenemos a Huertas, Iffe y Álex. La opción de Quino es cojonuda, nosotros queremos tener a los mejores, pero hay que recordar que en ese puesto ya tenemos al bueno, que es Huertas."

En cuanto a dos de los ex laguneros, Tim Abromaitis y Dornekamp, Aniano fue muy claro y contundente, asegurando que "Dornekamp y Abromaitis tienen contrato, y es muy complicado, si el Valencia no quiere, poder recuperar a ese tipo de jugadores." El último de los nombres de los que habló el Gerente del C.B. Canarias, fue Dejan Todorovic, jugador que acaba contrato y que desde hace varias temporadas sigue el Iberostar Tenerife de cerca. Sobre su posible llegada, Aniano nos contó que "nos encantaría que se dieran las circunstancias para que Dejan Todorovic fuera jugador del Canarias. Pero, también está la posibilidad de que el chico vuelva a su país."