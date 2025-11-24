COPE
gastronomía con isabel pérez y dialprix

Guía de Isora celebra su noche de tapas y vinos en Chío

El municipio prepara para el próximo 28 de noviembre un conjunto de actividades gastronómicas y musicales junto con los tradicionales carros de Chío

Entrevista Ayoze Medina, concejal de Desarrollo local y Turismo Guía Isora

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el

1 min lectura6:54 min escucha

