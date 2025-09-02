COPE
Abre en La Laguna el Centro de Día Aguere

Especializados en el cuidado de mayores, ofrecen servicios de terapia ocupacional, programas de innovación tecnológica, mantenimiento y recuperación de autonomía personal o planes de nutrición adaptados

Entrevista a María Jesús González, directora del centro y terapeuta ocupacional 

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el

