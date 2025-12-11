COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Eric García y la fase liga de la Champions"

Con la renovación del jugador azulgrana hasta 2031, Manolo Oliveros también repasa lo más destacado de la última jornada en la Liga de Campeones.

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:50 min escucha

