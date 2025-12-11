La imagen del día de Manolo Oliveros: "Eric García y la fase liga de la Champions"
Con la renovación del jugador azulgrana hasta 2031, Manolo Oliveros también repasa lo más destacado de la última jornada en la Liga de Campeones.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:50 min escucha
Temas relacionados
"Los compañeros de Belén, asesinada, esperan que esta sentencia sea ejemplar, que su muerte no haya sido en vano y que las administraciones tengan los medios y la seguridad que necesitan para poder hacer su trabajo"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h