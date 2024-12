Se cruzan con dos personas con su coche en Tenerife y no entienden lo que hacen: "¿Quién dijo que no se puede?"

Tenerife, esa isla famosa por su clima soleado, sus playas paradisíacas y el majestuoso Teide, no es precisamente conocida por ser un destino para los deportes de invierno. Pero recientemente, dos jóvenes se encontraron con una escena que les hizo replantearse lo que pensaban saber sobre la isla: dos esquiadores profesionales practicando su deporte en pleno asfalto, en lugar de en la nieve.

El momento fue grabado y compartido en TikTok, donde el vídeo rápidamente se hizo viral. En él, el usuario muestra la reacción espontánea de su encuentro con los esquiadores en una carretera de Tenerife, mientras se encontraba con su compañero en el coche. “¿Quién dijo que no se puede esquiar en Tenerife sin nieve y con sol en diciembre? Jajajaja”, escribió el creador del contenido, destacando la inusual, pero perfectamente legítima, actividad que los jóvenes se encontraron en su camino.

Para muchos, la imagen de alguien esquiando sobre asfalto es algo inusual, si no completamente extraño. El esquí es comúnmente asociado con estaciones de montaña cubiertas de nieve. Sin embargo, lo que los jóvenes tinerfeños se encontraron en su camino no era una fantasía ni un truco visual: se trataba de un deporte real llamado Skiroll, un tipo de esquí adaptado para carreteras que emplea esquís con ruedas.

Alamy Stock Photo Los esquiadores de fondo entrenan con Skiroll en una carretera cuesta arriba

Este deporte, aunque es poco conocido por muchos, ha ganado popularidad en todo el mundo, especialmente entre los esquiadores profesionales que buscan mantener su entrenamiento durante el verano o en lugares donde la nieve no es una opción. El Skiroll se practica sobre carreteras asfaltadas, utilizando un equipo especial de esquís con ruedas diseñados para simular las condiciones del esquí en nieve.

Se cruzan con dos personas

Los dos jóvenes, sorprendidos por lo que veían, grabaron el momento y lo compartieron con sus seguidores, causando una avalancha de reacciones. En el vídeo, se puede escuchar la voz del conductor diciendo: "Chacho, esto es IA? Yo no me lo creo, eh, ver para creer". La incredulidad es palpable en sus voces, y no es para menos. Para alguien que no está familiarizado con el Skiroll, ver a dos personas deslizándose en esquís con ruedas por una carretera no es algo que se espere encontrar en una isla con un clima cálido como Tenerife.

El comentario refleja una mezcla de sorpresa y curiosidad por algo que muchos no sabían ni siquiera que existía. Otros usuarios que vieron el vídeo comentaron sus propias experiencias y asombros similares.

"Ese deporte existe y se llama Skiroll, son esquís con ruedas", explicó uno de los seguidores, aportando una dosis de educación para aquellos que se encontraban tan desconcertados como los jóvenes en el coche.

Alamy Stock Photo Entrenamiento de un deportista sobre patines. Paseo de biatlón sobre patines con bastones de esquí y casco. Entrenamiento de otoño. Deporte sobre patines

"Lo he visto una sola vez hace ya unos meses y casualidad que fue en el mismo municipio, será que aún no han llegado a su destino? Jajaja", escribió otro, confirmando que no era un evento aislado y sugiriendo que los esquiadores tal vez no habían terminado su recorrido.

"¿Quién dijo que no se puede?"

"Aquí en el sur ya me he encontrado con esto unas cuantas de veces, no teníamos bastante ya con los ciclistas", dijo otro usuario, quien mencionó que el fenómeno del Skiroll ya no es tan raro en algunas partes de Tenerife. En zonas como Los Cristianos o Costa Adeje, donde los ciclistas también son comunes, este tipo de deportes parecen estar ganando terreno.

La sorpresa inicial de los tinerfeños ante el encuentro con los esquiadores en pleno asfalto refleja, quizás, un poco de resistencia al cambio, algo común cuando se trata de actividades inusuales o nuevas. "Así vamos a terminar los que no puedan comprarse un coche eléctrico", bromeaba uno de los comentarios, sugiriendo que, con el paso del tiempo, las alternativas a los deportes tradicionales y las formas sostenibles de transporte, como los coches eléctricos o el Skiroll, podrían ser más comunes en la isla.