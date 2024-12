El turismo de La Palma reclama coordinación entre la AEMET y el Gobierno: “El retraso del fin de las alertas es inexplicable”

Seguridad, pero también rapidez. Esto es lo que reclaman algunos empresarios turísticos de la isla de La Palma, que, en los últimos días, han puesto de manifiesto descoordinaciones entre la AEMET y el Gobierno de Canarias a la hora de determinar el fin de las alertas meteorológicas. Ello, comentan, supone un grave perjuicio económico para una isla que, principalmente, vive de su turismo rural. Excursiones canceladas, playas cerradas por falta de socorristas o dejadez en las actuaciones son algunos de los aspectos que evidencian las quejas de los empresarios.

En Herrera en COPE Canarias, uno de los afectados, el presidente del grupo Tedote, en La Palma, Óscar León, ha comentado el malestar suyo y de muchos compañeros, respecto a esta descoordinación: “No pretendemos en ningún momento es ir en contra de la seguridad, ni muchísimo menos. Somos los primeros interesados, pero en una isla como esta, donde dependemos del ocio activo, del senderismo, de las excursiones, no poder hacerlas o tener que suspenderlas, porque alguien, no sabemos exactamente quién, no es diligente con desactivar cuando ya no hay peligro es una gran preocupación”.

RESPETO POR LA SEGURIDAD

Las reivindicaciones de los empresarios turísticos palmeros no van contra las medidas de seguridad. Lo que se apunta es a la descoordinación entre administraciones a la hora de aunar criterios y desactivar las alertas cuando el peligro ya ha pasado: “Lo que pretendemos es que todo fluya, que las administraciones funcionen, da igual que sea fin de semana que no y poder trabajar siempre y cuando las condiciones lo permitan”, comentaba Óscar León.

BANDERA ROJA POR FALTA DE SOCORRISTAS

Otro caso sangrante de falta de servicio en la isla es el sector del socorrismo. El propio León nos comentaba que, incluso, algunos turistas se habían encontrado con playas cerradas, y no por las malas condiciones del mar, precisamente, sino por la falta de efectivos: “No lo decimos sencillamente como ejemplo, sino porque lo hemos sufrido. Son cosas que claman al cielo y esperemos que no se repita, porque poner una bandera roja, por no contratar socorristas, para lavarse las manos si pasa algo, entendemos que no va en favor de la economía ni de la seguridad”.