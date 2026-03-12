La tortilla se rompe en Canarias: los oficios que desafían a la universidad con sueldos de cinco cifras

En la Canarias de los años 80, que un hijo decidiera ser fontanero o mecánico en lugar de ir a la universidad suponía un auténtico drama familiar. La percepción social, marcada por un "elitismo educativo", relegaba la formación profesional a un segundo plano. Cuarenta años después, según explica Víctor Rubio, director de sectores emergentes de FEMEPA, "no solo se ha dado la vuelta a la tortilla, es que la tortilla hasta se ha roto".

Esta visión negativa ha provocado que profesiones esenciales para el archipiélago fueran infravaloradas durante décadas. Una situación que ha generado un problema actual: la falta de profesionales en sectores vitales. Vanesa Frahija, secretaria general de Comisiones Obreras, ha mostrado su "preocupación al respecto a la falta de formación que requiere ciertas profesiones que han sido denostadas durante muchísimo tiempo y que, desde luego, son vitales, cruciales y necesarias para nuestro territorio en Canarias".

Un giro de 180 grados en el mercado laboral

Hoy, la Formación Profesional en Canarias vive una demanda creciente, con salarios que superan las expectativas de muchas carreras universitarias. Profesiones como electricistas, fontaneros o mecánicos, antes con poco reconocimiento, son ahora fundamentales y se encuentran entre las más demandadas y mejor pagadas del archipiélago. "La realidad es clara, faltan profesionales cualificados y el futuro laboral pasa también por los oficios técnicos", afirma Rubén Navarro, presidente de Comettal.

La tecnología como aliada

Estos perfiles han evolucionado hacia personal muy preparado para manejar tecnología de última generación. El sector de la construcción es un ejemplo de esta modernización, como señala Óscar Izquierdo, presidente de la patronal tinerfeña: "El sector de la construcción ha tenido un cambio de paradigma muy importante, [...] utilizando nuevos modelos productivos, nuevos materiales y, sobre todo, incorporando maquinaria de última generación, incluso la digitalización y la inteligencia artificial".

Este avance tecnológico plantea un escenario curioso. Mientras la inteligencia artificial amenaza la continuidad de muchos trabajos de "cuello blanco", los oficios manuales gozan de una ventana de oportunidad. "Estamos viendo cómo muchos de esos trabajos de cuello blanco están sufriendo una incidencia importante por parte de las capacidades que está demostrando cada día más la IA, y, sin embargo, vemos cómo estas profesiones manuales están sin afectarse", subraya el educador digital Armando Ojeda.

Una llamada a los jóvenes y sueldos de vértigo

Empresarios como Guillermo Wittengag, presidente de KFONGAS, hacen un llamamiento claro: "El sector de la fontanería y del gas necesita profesionales. Es un trabajo cualificado, estable y bien remunerado, con una demanda cada vez mayor. Animamos especialmente a los jóvenes a formarse en estas profesiones técnicas, porque hoy más que nunca hacen falta buenos instaladores".

La pregunta clave es la remuneración. Según ha podido comprobar Cope Canarias, los ingresos mensuales de un fontanero autónomo que atiende urgencias 24 horas pueden superar los 10.000 euros netos, una cifra impensable para estos oficios en décadas pasadas.