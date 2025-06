Spring Hotels adquiere Mare Nostrum Resort a Selenta Group

El grupo hotelero Spring Hotels ha cerrado la compra de Mare Nostrum Resort, en el sur de Tenerife, a Selenta Group (Brookfield) por un importe de 430 millones de euros, lo que sitúa a la transacción como la mayor operación de la historia en España de un activo hotelero. El complejo incluye tres establecimientos clave en el municipio de Arona: el hotel Mediterranean Palace (cinco estrellas), el hotel Sir Anthony (cinco estrellas) y el hotel Cleopatra (cuatro estrellas).

Con este movimiento estratégico, Spring Hotels, incorpora más de 1.000 habitaciones y eleva su portafolio a seis activos hoteleros y más de 2.300 camas en propiedad y bajo su gestión en una de las zonas vacacionales más importantes del archipiélago canario. Spring Hotel Group tiene también presencia en la península, siendo propietario del Intercontinental Barcelona. Además de los tres establecimientos hoteleros, Mare Nostrum Resort engloba una serie de productos turísticos de primer nivel, incluyendo un centro MICE - centro de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones - con capacidad para más de 1.600 personas, un restaurante Hard Rock Cafe, un beach club y otros activos complementarios de restauración, que también pasan a formar parte del portafolio de Spring Hotels. El complejo Mare Nostrum Resort ha sido recientemente renovado con una inversión de 56 millones de euros gestionada por el hasta ahora operador del activo, Selenta Group propiedad de Brookfield en España.

La integración de todos estos activos permite al grupo consolidar su posición como un actor vacacional de referencia en el sur de Tenerife. Además, la diversificación de la oferta facilita a la cadena abordar segmentos de mercado de mayor valor añadido y posicionarse como un referente en el turismo de congresos e incentivos.

Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, ha destacado: "esta operación es una muestra de la solidez y el crecimiento del grupo en la última década. Es un movimiento estratégico que nos posiciona en el sector como un referente y diversifica nuestra gama de productos, complementando nuestros hoteles de cuatro estrellas con varios productos turísticos de lujo, lo que subraya nuestra capacidad de inversión y gestión local”. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con Tenerife y Canarias, donde llevamos operando más de 40 años manteniendo una apuesta clara por el turismo responsable y la contribución al desarrollo sostenible de nuestro entorno”.

La operación cuenta con el apoyo de CaixaBank, asesorada legalmente por Cuatrecasas, como entidad financiadora, a través de un préstamo sostenible. Además, Spring Hotels ha estado acompañado por AZ Capital como asesor financiero de la operación, KPMG ha liderado, desde las áreas de Deal Advisory y Abogados, las labores de due diligence legal, fiscal, financiera y laboral. Colliers también ha participado en la intermediación de la operación.

Un compromiso con la región y el mercado turístico de primer nivel

Con esta operación, Spring Hotels reafirma su posición económica y su visión de ser un actor clave en el desarrollo turístico de Canarias, impulsando la economía local y la generación de empleo en el archipiélago.

La integración de Mare Nostrum Resort en el ecosistema de Spring Hotels no solo amplía la capacidad de alojamiento de la cadena, sino que optimizará las sinergias operativas y comerciales, contribuyendo significativamente a su crecimiento y rentabilidad futura y a su capacidad negociadora en el mercado.

Esta adquisición en el municipio de Arona, donde Spring Hotels ya posee otros tres establecimientos, consolida su apuesta por el turismo de calidad y posiciona al grupo como un agente activo a tener en cuenta en el sector ante futuras transacciones.

Sobre Spring Hotels Group

Spring Hotels es un grupo hotelero fundado en 1985 que cuenta en la actualidad con seis hoteles y un centro MICE además de varios activos de restauración en propiedad en el municipio de Arona, en Tenerife. Con más de 2.300 camas bajo gestión y más de 1000 empleados, su portfolio incluye cuatro hoteles de cuatro estrellas: el Hotel Arona Gran & UP!, Hotel Bitácora & UP!, Hotel Vulcano & UP!, y Hotel Cleopatra, y otros dos hoteles de cinco estrellas: Hotel Mediterranean Palace y Hotel Sir Anthony. springhoteles.com