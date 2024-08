En los últimos años, el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que da servicio a toda la zona norte de la isla de Tenerife, y a la isla de La Palma, ha estado en el disparadero. Las quejas han sido continuas, acerca de la actividad de un centro hospitalario cuya instalaciones se han quedado obsoletas y absolutamente insuficientes con el paso del tiempo, sin que, desde las instituciones, se haya hecho demasiado para solucionarlo.

Según apuntan algunos profesionales que han pasado por “el Hospital”, como se le conoce popularmente, la historia de este centro y su génesis tienen mucho que ver en este asunto. “El hecho de que, en su origen, fuera un hospital del Cabildo y no dependiente del Servicio Canario de Salud ha sido clave para el abandono que sufre el HUC”, confirmó a la Cadena COPE un veterano médico con más de 30 años de trayectoria en este hospital.

Especial polémica ha levantado en los últimos tiempos la situación del servicio de Urgencias, con una situación de colapso crónica y estructural, en la que los pacientes se hacinan incluso en pasillos y zonas de tránsito, dejando una imagen nada reconfortante. Sin embargo, este escenario puede empezar a cambiar, por la solución de una de las causas que generan el problema, y que no es otra que la presencia en esa zona de pacientes, que aun contando con un alta médica, siguen ocupando una cama hospitalaria porque no tienen donde ir, o sus familiares los ha abandonado. Son pacientes que deberían ocupar una plaza en un centro o residencia sociosanitaria, pero la falta de esas plazas provoca esta anomalía del sistema.

"Tendremos un espacio diáfano"

En los últimos meses, las personas en esa situación han llegado a ser 160, pero gracias a la gestión del equipo encabezado por el gerente, Adasat Rojas, 20 de esas personas van a ser realojadas en centros sociosanitarios, lo que va a permitir una amplia obra en la zona de urgencias, ganando espacio de manera notable. Dicho en otros términos, es el principio de la solución al colapso de las urgencias, que en gran medida viene motivado por la falta de espacio. Así lo ha explicado hoy en Herrera en COPE Tenerife, el propio gerente Adasat Goya, quien enfatizó que “vamos a desalojar ese espacio de tránsito que estaban ocupando pacientes con alta administrativa, y eso nos va a permitir generar un espacio diáfano donde nuestros profesionales puedan trabajar en condiciones, y los pacientes sean tratados con dignidad”.

La idea de que “todos los pacientes que están en los pasillos, sean ubicados en una nueva sala, en la que serán tratados en condiciones”, después de la obra que se llevará a cabo en los próximos meses. Goya explicó además que “todo esto ha sido posible gracias a que hemos negociado con la Consejería de Bienestar Social y el Cabildo el acceso de estas personas a esas plazas sociosanitarias, con convenios firmados y otras fórmulas , porque la presencia de estos pacientes merma mucho la funcionalidad del hospital”.

El gerente añadió además que, aparte de este asunto, el Plan Director de Urgencias incluye otras medidas, “como hacer una zona específica de traumatología o ganar más espacio para las urgencias pediátricas, con una entrada independiente y con espacios más preparados”.