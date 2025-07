¿Es positivo utilizar la IA en los institutos? Los expertos en educación responden

Hace unos años, esto nos sonaba casi a extraterrestre, pero a día de hoy, lo tenemos muy presente en el día a día. Tanto es así que casi el 25% de la población española la usa a diario y casi el 50% lo ha utilizado alguna vez. En multitud de ámbitos se puede utilizar la Inteligencia Artificial en nuestras vidas. El ámbito empresarial, informativo, en el ámbito cotidiano e, incluso, en el educativo. ¿Es conveniente utilizar estas herramientas en nuestras aulas? Pues hay posturas a favor y en contra. De los dos lados.

José Jiménez es profesor de secundaria y está a favor del usa de la IA en el aula. Dice, incluso, que el docente tiene el papel de guiar al alumno a utilizar bien este recurso que cada vez es más demandado en las empresas: “Al final, yo creo que la inteligencia artificial, en general, ya no solamente ha hecho el chat GPT, sino que ha venido para quedarse. Y, de alguna forma, la empresa lo está utilizando en su día a día. Y si nosotros limitamos ese acceso a nuestros alumnados, pues de alguna forma pueden encontrarse menos preparados cuando se incorporan al mercado laboral”.

Instituto

Eso sí, se debe hacer un buen uso. No el copia-pega tradicional, porque ahí no hay aprendizaje. También es necesario completar con otras fuentes. Otra postura es la de María Lourdes González, Catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico de la Universidad de La Laguna. Ella piensa que la utilización masiva de la Inteligencia Artificial en el aula costumbra al alumnado a no tener un pensamiento crítico ni a tener una capacidad de análisis suficiente: “Es una manera de solucionar todos los aspectos mentales. Antes tenía que ver más con la reducción del esfuerzo físico, ahora tiene que ver con la reducción de cabezas. Una especie de feudalismo digital que se está orquestando para que la gente no piense, no cree, no tenga criterio propio, sino que todo está externalizado”.

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

En constante actualización. Así están los profesionales del sector docente en el aula. Por ello reciben formaciones por parte de la consejería para introducir la Inteligencia Artificial en el aula. José Jiménez acudió a uno de esos cursos. Ha explicado en qué consisten: “Sí, nos van formando, no solamente en el ámbito educativo, también en el ámbito biosanitario lo están haciendo con cursos de formación en otra especialidad".

Una especie de feudalismo digital se está orquestando para que la gente no piense, no cree, no tenga criterio propio María Lourdes González Catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico de la Universidad de La Laguna

¿SUSTITUIRÁ LA IA A LOS PROFESORES?

¿Y qué hay del sector profesional? ¿Quitará la Inteligencia Artificial puestos de trabajo? En el futuro, no se acaba descartando, pero, de momento, lo consideran como una herramienta complementaria. Así lo considera María Lourdes: “Yo quisiera saber si un algoritmo equivale a un educador. Entonces, aparte de los algoritmos hay grandes estudios hechos al respecto, reproducen todos los sesgos, tecnología contra los pobres, contra las mujeres, contra las minorías. Hay que tener una mirada crítica que hoy la herramienta no tiene”.