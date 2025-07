Petición de ayuda ignorada: una abuela fallece en Gran Canaria y su familia denunciará al hospital

Un caso de posible mala praxis médica, que ha ocurrido en el Hospital Doctor Negrín, y que ha causado mucho dolor en el seno de una familia de Gran Canaria. La familia de Mari Carmen y Selena tuvo que ver cómo su abuela fallecía después de que llamaran en reiteradas ocasiones a Urgencias del Doctor Negrín pidiendo que llevaran al centro a la mujer, obteniendo la respuesta de que el suyo no era un caso grave.

En un principio la paciente tenía líquido en el pulmón y se consiguió la hospitalización a domicilio, con tres enfermeras que la cuidaban, pero se fueron de vacaciones y las reveló un médico que aseguraba que la dolencia de la paciente era otra y comenzó un tratamiento con furosemida, un fármaco usado para tratar la presión arterial.

El estado de la paciente iba empeorando y las llamadas al 112 se repetían sin que nadie se hiciera eco de la situación que les describía la hija de la mujer: fuerte pérdida de peso, dolor de barriga, dificultad para respirar. Mari Carmen, su hija, literalmente, imploraba ayuda: “Me pongo en contacto todos los días con el 112 para que me manden médicos. Me pongo en contacto con su médico de cabecera para que me haga una interconsulta paliativa. Llamo a paliativos, no solamente yo, sino personas de mi entorno que trabajan en el Servicio Canario de Salud para suplicar, porque ya solamente me quedaba ponerme de rodillas, que vinieran por favor los de paliativos a ver a mi madre que necesitaba ayuda urgente”.

Ya solo me quedaba ponerme de rodilla para que vinieran de paliativos. Mi madre necesitaba ayuda urgente Mari Carmen Hija de la fallecida

OMISIÓN DE SOCORRO

Un primer médico se desplazó a casa y consideró que la mujer estaba en las últimas y recomendó que falleciera en casa. Pero la mujer se iba encontrando peor y peor. Su nieta, Selena comenzó a llamar al 112 y solo consiguió su atención cuando dijo que su abuela se había desmayado. Ya en el Doctor Negrín, la doctora que les atendió aseguró que la dosis del medicamento prescrita era muy fuerte para ella. Para entonces ya era muy tarde: “El médico a domicilio le da el alta y se va. La doctora del 112 la traslada en código rojo al hospital. Esa es donde iba para continuar con el relato. Esta doctora decide que su abuela está mal. Los electrolitos bajos, deshidratación a causa de la medicación que se le había metido a mi abuela en el cuerpo. Ya en el doctor Negrín, el médico nos dice que no puede hacer nada, porque por mucho suero que se le metiera a mi abuela, ya estaba muy, muy deshidratada. Ahí ya se toma la decisión de que había que sedar a mi abuela, porque estaba muy malita. No aguantó mucho”.

POSIBLES ACCIONES LEGALES

Ahora la familia se está planteando tomar acciones legales por distintos motivos: “Tengo pensamiento de hacerlo tanto por negligencia médica como por omisión de socorro y por discriminación de la edad, porque casi todos los médicos nos decían que tenía 95 años y yo creo que una persona de 95 años tiene el mismo derecho que cualquier otra persona ser atendida”. Un detalle que dolió a la familia es que llamaron al centro para pedir la ropa de la mujer y les dijeron que la habían tirado y que ese era el procedimiento habitual.