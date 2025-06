Un médico canario desmonta falsos mitos en sus consultas: "Vivir conlleva riesgos, no existe el margen cero”

La libre publicación, la falta de reflexión y la rapidez de calado de cualquier texto que circule por internet -sin posibilidad de tener pensamiento crítico- es, a menudo, un arma de doble filo. El avance del negacionismo ha traído nuevas creencias con las que cada día tiene que lidiar los médicos de familia, desde la medicina germánica a la ozonoterapia, problemas que cada vez afectan a más profesionales.

Para analizar esta cuestión, preocupante a muchos niveles, el doctor Juan José Rodríguez, miembro del grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y expresidente de la Organización Médica Colegial, ha aportado varias claves acerca de cómo evitar este tipo de prácticas. Imprescindible, ha contado el doctor Rodríguez, la confianza con el facultativo: “Esto es un problema gravísimo, el de la desconfianza, el de la falta de continuidad, para poder abordar estos problemas que siempre lo ha habido y que ahora han aumentado escandalosamente. Esto se traslada a todos los ámbitos. Hay autoridades públicas muy notables que dicen barbaridades”.

El alcohol es alcohol. Y lo mejor que puedes hacer con él es no tomarlo Juan José Rodríguez Miembro del grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

Y en la desconfianza está el origen de muchos de los bulos y falsos mitos que, posteriormente, toman calado en la conciencia popular. Clave, sobre todo, el acompañamiento y la información en procesos difíciles: “Cuando no hay alternativa, siempre hay que ayudar al paciente y nunca jamás abandonarle, porque es cuando la gente se va a buscar otras cosas. Un diagnóstico, digamos, muy negativo de una enfermedad incurable produce verdadera es un impacto terrible y si no acompañas al paciente y desde luego se lo dices de manera cruda, sin ninguna esperanza o la rompes, es posible que el paciente busque alternativas”.

Pixabay Doctor en consulta

UNA COPA DE VINO AL DÍA

En la conciencia popular, una de las muchas creencias incorrectas se relaciona con el consumo de una copa de vino al día y la salud de adoptar este hábito en el día a día. El doctor Juan José Rodríguez ha asegurado que esta afirmación no es cierta: “Esa historia de que hay alcohol en cantidades pequeñas que no hace daño, no es verdad. El alcohol es alcohol y el alcohol, lo mejor que puede ocurrir con él es que no lo tomes. La gente es libre de hacer lo que considere, pero que sepa las consecuencias y sepa perfectamente, aunque sean mínimas cantidades, como la nicotina, tiene efectos adversos”.

USO DE MEDICAMENTOS

La tendencia negacionista llega también al ámbito de los medicamentos. Ya lo vimos durante el transcurso de la pandemia, cada vez eran más notorios los movimientos antivacunas. El doctor asegura que los medicamentos sí tienen medidas adversas, pero, muy controladas por los facultativos: “Todos los medicamentos tienen efectos adversos, esto hay que saberlo y que decírselo a la gente. Lo único que hacemos los médicos es escoger entre los menores riesgos que puede tener un medicamento, los menores riesgos que pueden ocurrir y, lógicamente, los grandes beneficios que pueden ocasionar”.