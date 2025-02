Un matrimonio que vive en su coche en Tenerife visitan un piso de alquiler y este es el motivo por el que les rechazan los propietarios

Más de un mes sin soluciones. Natalia y su marido son dos personas más de las afectadas por la grave crisis habitacional que arrastra Canarias desde hace meses. Llevan dos meses viviendo en su coche: un Seat Ibiza aparcado en la zona de La Cuesta -situada entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna-.

Lo hacen, principalmente, por la dificultad de encontrar un alquiler a un precio que puedan asumir pero, además, también por la negativa de muchos propietarios a alquilar viviendas a personas con mascotas. Natalia vive con Tori, su perro, y cuenta que no le va a abandonar.

Lo aseguraba en la antena de Herrera en COPE Tenerife: “Lo único que pedimos es una casa, es un techo, aunque sea 20 metros cuadrados, nos da igual. Un techo donde sea viable el acceso a la mascota y donde nos dejen pagar la fianza de dos o tres veces, porque ya no podemos”.

Europa Press Vivienda en alquiler

Hace un mes hablábamos con ella en COPE Canarias. La cosa no ha mejorado demasiado. De hecho, ha empeorado. Natalia no tiene movilidad en sus piernas: “Es grande el empeoramiento porque hoy por hoy ya no siento la pierna, cada vez los dolores son peores, son más agravantes a la hora de la espalda, también es verdad que la subida de peso de estar todo el día en el coche también influye”.

HASTA 3 AVALISTAS

La situación de Natalia y su pareja viene de lejos. Sin solución administrativa, por el momento, están intentando empadronarse en Santa Cruz de Tenerife para acordar un recurso habitacional con el Ayuntamiento. Y lo hacen porque, en el alquiler privado les ha resultado imposible. Hasta tres avalistas les han reclamado cuando han intentado alquilar viviendas.

Los recursos económicos ya no son suficientes para pagar una fianza, dice Natalia, porque los han empleado en comer durante este tiempo: “Los avales, te piden uno, dos y tres avales, es increíble. Tenemos que cobrar más de 1500 euros cada uno. Hay anuncios así y duele.

Y después cuando ya te llamas a los anuncios, buscas por todos lados, es cuando, como no te lo ponen en el anuncio lo de no mascotas, ahí es cuando te decepcionan”.

POBREZA CRONIFICADA EN CANARIAS

En cifras 33,8Porcentaje de la población canaria en riesgo de pobreza

La vivienda es ya una preocupación manifiesta entre la ciudadanía canaria y la situación de muchas familias roza la situación de vulnerabilidad. De hecho, el 33,8% de la población canaria está en riesgo de pobreza. Cáritas Diocesana aumentó, durante el año pasado, hasta un 20% su asistencias a las familias en el archipiélago, un 17,5% más que en 2019, antes de la pandemia.