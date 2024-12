La pobreza femenina se cronifica en Tenerife: Cáritas atiende a 637 mujeres sin hogar en 2024

Una realidad dura, cronificada y, muchas veces, silenciada. Cáritas diocesana de Tenerife ha presentado un informe en las últimas horas en las que expone que atendieron a 637 mujeres en situación de vulnerabilidad durante este año 2024. Es un dato llamativo, ya que supone un 27,6% de personas sin hogar atendidas. El coordinador del proyecto de Unidades de Atención de Calle, José Antonio Díez Dávila, ha explicado en COPE que las mujeres atendidas no responden a un perfil concreto: las hay jóvenes, mayores, locales o extranjeras; pero todas con algo en común, un pasado difícil: “Nosotros hemos llegado a atender a personas que, por estudios o por encontrarse en una situación de un proceso medianamente normalizado porque no tenían red de apoyo familiar, contaban con una beca universitaria que se retrasó o que no le proporcionaron o le cortaron en un momento determinado donde ellas no tenían alternativa para sostenerse en un domicilio”.

El dato no ha dejado de crecer desde hace unos años, con especial énfasis a la situación de vulnerabilidad sufrida por el colectivo femenino desde la pandemia. Díez comenta que ya es habitual ver a personas residir en cuevitas, en trasteros e, incluso, en tiendas de campaña, pero la situación se ha cronificado: “Desde hace décadas, sobre todo el 2000, ha habido un seguimiento a nivel europeo de esta situación, donde se recalca que va en progresión y que las situaciones se cronifican y empeoran las oportunidades de poder ayudar a estas personas porque se complican”.