Llega el 'boom del rent-a-car' ilegal a Lanzarote: "Coches de particulares que se alquilan a cambio de dinero"

Canarias - Publicado el 17 may 2025, 07:00

No todos los vehículos que alquilas cuando llegas a una isla en Canarias, ni todas las empresas del mercado disponible, cumplen con la legalidad. En las últimas semanas, la proliferación de compañías irregulares han hecho saltar las alarmas en la isla de Lanzarote. Hasta 60 denuncias se han realizado por parte del Cabildo Insular, desde donde han anunciado que aumentarán y estrecharán el cerco contra este tipo de prácticas comerciales.

En definitiva, son personas particulares que publican sus vehículos en plataformas en internet y contactan con los clientes, algo que es legal en la península, pero ilegal en Canarias. Desde la Asociación de Rent a Car de Lanzarote ha alertado del impacto negativo que este tipo de ofertas está produciendo sobre las empresas que sí cumplen con todos los requisitos legales. Luis Fernández es presidente de esta asociación: “Con estas plataformas que actúan a un nivel muy grande nacional o incluso internacional hay sitios en los que sí es legal. Por ejemplo, en la Península sí que es legal alquilar tu coche, mientras que cumpla unas condiciones, como estar dado de alta en una actividad económica o lo que sea. Pero en Canarias sí que no lo es, porque en Canarias tienes que prácticamente montar una empresa para alquilar un coche. Tienes que tener unos requisitos, como tener un mínimo de unidades, un local abierto al público, con licencia, etcétera”.

Incurren en una grave y clara competencia desleal Luis Hernández Presidente de la Asociación de Rent a Car en Lanzarote

COBERTURA ANTE ACCIDENTES

Todo parecen beneficios al margen de la legalidad, hasta que llegan las cuestiones formales. ¿Hasta qué punto estamos cubiertos en caso de accidente? Lo explica Luis Fernández: “Ahí hay un vacío legal, porque estas plataformas lo que te dicen cuando tú entras en ellas para decir que quieres alquilar tu vehículo, que ellos te dan cobertura. Dicen que ellos te dan cobertura de seguro y cobertura y tal, pero no sabemos hasta qué punto. No sabemos qué filtros pasa eso. No sé, nosotros sí que lo pasamos, evidentemente”.

Hernández detalla las totales coberturas que tienen las empresas regularizadas: “Nosotros tenemos una exigencia de un seguro determinado que tenemos que contratar para darle a tu coche en el cabildo correspondiente, en la isla que estés. Aquí hay más margen de ganancia, ya que creo que no pagan impuestos ni para nada”.

REQUISITOS EN CANARIAS

Como comenta Fernández, hay enclaves donde esta práctica sí está permitida – en la Península, sin ir más lejos-; sin embargo, la legislación en Canarias es muy diferente en este respecto: “En Canarias la actividad se regula de forma diferente y hay que tener un mínimo de coches, creo que son 20 unidades, tienen que ser todos con menos de un año de antigüedad, tienen que tener locales abiertos al público con licencia, tienen que incluso tener locales de depósito de coches”.