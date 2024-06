Aumenta el alquiler de coches particulares a turistas: "Es un secreto a voces"

En Canarias, alquilar un coche para las vacaciones a veces es misión imposible, teniendo en cuenta que el año pasado visitaron el archipiélago 14 millones de turistas y tan solo tienen una flota de 100.000 coches en alquiler. Hay mucha demanda y poca oferta de coches, algo que ha suscitado que aparezca la picaresca española.

El sector turístico ha alertado de que hay gente que está haciendo negocio con sus vehículos particulares, para alquilarlos como si fuesen un rent a car. Una situación que está ocurriendo en distintos puntos del archipiélago. Esta situación no es nueva, de hecho se ha denunciado en reiteradas ocasiones.

El presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de alquiler de, César Martín, asegura que hay mucha gente alquilando su coche particular de una forma ilegal y lo ofertan en páginas web o plataformas online

“Esto es una cuestión que cada vez lo vemos más frecuentemente y todo esto tiene que ver con los datos que tenemos de economía sumergida en Canarias. Estamos hablando de que casi un 30 % de los estudios sobre la economía sumergida en las islas uno de los aspectos que toca a todas las industrias es el alquiler de vehículos. Particulares con su vehículo que lo alquilan”, expone.

Esto genera una situación de vulnerabilidad, ya que se usa de manera ilegal este servicio, sin los correspondientes seguros, ni garantías. Según los empresarios “genera un problema de inseguridad y deja en desventaja a todo el sector”.

¿Cómo se ofertan los vehículos?

César Martín, el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias, indica que hay plataformas donde se ofertan en distintas modalidades: “se ven anuncios de alquiler de coches con conductor o sin conductor, gente haciendo excursiones o transportes al aeropuerto con vehículo privado”.

De hecho, como no hay tantos inspectores para detectar estos casos, dice César Martín que ellos pasan desapercibidos y solo identifican a las empresas que se dedican a esta actividad. “Te paran a ti para ver si tienes todo en orden, peor no llegan a identificar a los que lo hacen de manera ilegal, porque no tienen identificada a las personas lo hacen”.

Concluye que estas prácticas ilegales son algo históricos y que los datos económicos reflejan la problemática que hay en torno a este asunto. Pide que las administraciones persigan a aquellos que no cumplen con la legalidad y estén ofreciendo un servicio que es fraudulento.

La patronal de hostelería y turismo de Fuerteventura: “Es un secreto a voces”

Desde Fuerteventura, la patronal de Hostelería y Turismo (ASOFUER), señalan que es una problemática de la que tienen constancia desde hace al menos 3 años. Su presidente, Antonio Hormiga, asegura que “aparte de alquilar casas de manera ilegal, contactan con ellos para saber si tienen otros servicios".

Asegura que "hay muchos usuarios que alquilan una casa de manera ilegal y saben que la persona con las que han contactado para sus vacaciones también les pueden ofrecer un coche, cursos de surf, windsurf o lo que haga falta".

Antonio explica que en ocasiones la Policía Local del Puerto del Rosario acude al aeropuerto y los paran a la entrada para preguntar “si son coches de alquiler, si son privados o son particulares. Gracias a eso han detectado muchos casos de alquiler ilegal, pero seguramente hay otros que se les escapan".

El presidente de la patronal insiste "que no tiene constancia de casos específicos, pero asegura que es una práctica que es 'vox populi', y se trata de un uso casi normal”. Antonio Hormiga, considera que esto ocurre debido a la escasez de taxis y de coches de alquiler que hay en la isla. Cree que hay que tomar cartas en el asunto y arreglar esta problemática, que puede perjudicar a la economía de la isla.

Desde de la patronal entienden que no es una situación fácil, que si quieren perseguir muchas más prácticas ilegales, deben ampliar el personal para las inspecciones, algo que no cree que vaya a ocurrir a corto plazo. Achacan el poco número de inspectores que hay en la isla para afrontar esta problemática y asegura que ya han denunciado esta situación a las instituciones.