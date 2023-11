Defendiendo el ecosistema marino más amenazado del mundo

Los arrecifes de coral los forman agrupaciones de miles de individuos de diferentes especies que crean un hábitat de una enorme biodiversidad marina, más específicamente el 25% de las criaturas marinas existentes. Es decir, son organismos que funcionan como hogar para otros animales. El problema es que, justo ahora, son el ecosistema marino más amenazado del mundo debido al cambio climático y la contaminación. Las altas temperaturas del agua provocan que los corales se estresen y expulsen las algas que lo rodean lo cual no permite su supervivencia.

Esta situación es gravísima porque no solo se está amenazando a los arrecifes de coral sino también al sinfín de especies que se sustentan gracias a ellos. Por si esto no fuera poco, la desaparición de esta especie también significaría una gran catástrofe humana ya que muchas personas que viven en costas se sustentan gracias a la actividad pesquera. Sin arrecifes de coral no hay peces y sin peces no hay pesca.

Y sí, de nuevo los humanos son los responsables, porque ser los responsables de la contaminación de las aguas y el calentamiento global. Es por ello que Loro Parque se une a la lucha por la preservación de esta especie y apoya la cría de estos arrecifes bajo el cuidado humano.

Pedro Callejas, acuarista de Loro Parque, explicó en una entrevista en Herrera en Cope Canarias que, aunque mucha gente piense que son un tipo de plantas marinas, realmente “los corales están más emparentados con las medusas o con las anémonas, son como colonias de pólipos y forman esas estructuras de los arrecifes de coral que albergan muchas formas de vida”. “Hay muchas especies que se refugian en las estructuras de coral” y “protegen de los oleajes y los temporales las costas”, comentó Callejas para resaltar la importancia de la protección de estos ecosistemas.

En referencia a la contaminación y el calentamiento global el acuarista de Loro Parque comentó que “los corales tienen unas algas simbiontes dentro que necesitan para vivir y bajo condiciones de calentamiento o acidificación esas microalgas abandonan el coral y hacen que el coral muera”. Para ejemplarizarlo de una forma fácil, Callejas habló del pez payaso “más conocido como Nemo que viven en una anémona… podrían vivir sin anémona, pero su descendencia correría grave peligro si no existiera”.

En el cuidado y cría de estos ecosistemas en las instalaciones de Loro Parque se les proporciona dietas apropiadas, la iluminación ideal, corrientes irregulares y discontinuas y una estable calidad del agua rica en nutrientes que permiten el correcto crecimiento, desarrollo y reproducción de distintos tipos de corales. Además, acercando a estos animales al público se sensibiliza sobre su delicada situación en el medio natural y la importancia de protegerlos.

De esta manera se está conservando un ecosistema tan amenazado y tan importante para la naturaleza. "Parecen diseñadas por un escultor, si algún humano intentase algo tan extraordinario no lo haría tan bien como la Naturaleza”, concluyó Pedro Callejas para concienciar aún más sobre la riqueza que representa esta especie en peligro de extinción.