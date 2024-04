Canarios opinan del Plan Antitabaco: "Ya hay espacios sin humo, prohibir no es la solución"

Canarias ha decidido sumarse al Plan Antitabaco que el ministerio de Sanidad dio luz verde, el pasado viernes. Desde que se apruebe, nuestro archipiélago tendrá que crear una norma autonómica para poder ejecutarlo en toda la región. ¿Pero, en qué consiste exactamente? ¿Qué medidas se van a tomar?

El plan Integral de Prevención del Tabaquismo 2024-2027 se ha aprobado, aunque no tenga el consenso de las comunidades autónomas, que en su gran mayoría han criticado el procedimiento empleado y por ello han evitado votar su adhesión total o parcial a la estrategia.

El Plan Antitabaco busca favorecer a los no fumadores y tiene cuatro ejes de actuación: el plano sanitario, el normativo, la protección del medio ambiente y la coordinación entre administraciones públicas. Una norma que busca prevenir el consumo de tabaco y profundizar en la investigación contra el tabaquismo y acciones de sensibilización.

Entre las medidas, se plantea incrementar el precio de las cajetillas de tabaco con el aumento de los impuestos, y ampliar el número de espacios libres de humo en nuestro país. Una de las propuestas más importantes para Canarias ha sido la delimitación más precisa de los espacios sin humo, incluyendo la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en las paradas de guaguas y en los espacios deportivos al aire libre.

Audio EFE

Canarias, partidario de apoyar el 'Plan Antitabaco'

El archipiélago se ha mostrado desde el principio a favor de este Plan Antitabaco, y considera que la norma debe seguir un diálogo, así como evidencia científica. José Díaz-Flores, director general de la salud pública de Canarias, ha apuntado en COPE Canarias que este plan estará implantado a cambios. La propuesta principal es defender a los no consumidores, porque siguen teniendo niveles altos de mortalidad relacionados con el tabaco.

“La propuesta es que se siga basando en esa línea,defender a los no consumidores, que en realidad somos mayoría: el 80 % de las personas no consumen. Por lo tanto, a ley va en varias cuestiones, no solo en el tema de la prohibición, favorecer que no haya aumento de prevalencia en el consumo, que se mejoren los tratamientos que hay y que la defensa de los fumadores pasivos se aumente”, añade.

Para José Díaz-Flores, lo importante es ir poniendo medidas para que las Comunidades Autónomas lo vayan controlando. "Lo que se trata es ir añadiendo medidas, que de alguna manera, en pequeños porcentajes, vaya añadiendo también esa información que necesitamos saber de los efectos perjudiciales del tabaco. En ese sentido, la modificación de la publicidad, que también queremos que se pongan en los dispositivos electrónicos y esto es positivo para reducir su consumo".

Muchas opiniones al respecto

Hemos bajado a la calle a ver qué opinan ante la ampliación de las zonas sin humo y hay muchas opiniones al respecto. La gran mayoría de los ciudadanos a los que hemos preguntado exponen que no les importa mucho si alguien fuma al aire libre porque lo hacen en un espacio abierto, aunque sí que considera que hay ciertos lugares en los que se debe regular.

En el caso de José dice que no les molestan, que fumen en las terrazas. "Si te digo la verdad, no me molesta, si yo no fumo, me voy dentro y si no, me voy dentro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pedro tampoco está de acuerdo con que se prohíba en las terrazas de los establecimientos, porque se trata de un espacio al aire libre. "Estoy de acuerdo, que se diferencien zonas de fumadores y no fumadores, pero no estoy a favor de que se prohíben en las terrazas".

Miguel expone que no es muy partidario de las prohibiciones, porque no todo el mundo las cumplen. "Yo lo que opino de todas las prohibiciones, y dado a cómo son, basta que tengas un título y se pongan a hacer lo que prohíbes debajo; así de Claro. Yo creo que todos asomos mayorcitos y hay un respeto. El que quiera fumar, se pone a un lado y el otro tal... y estás al aire libre. En habitáculos cerrados, me callo, pero al aire libre… ¿Lo vas a prohibir?".

Paco concluye destacando que le parece bien que se prohíba en las terrazas, aunque no en los campos de fútbol. "En las terrazas me parece bien que se prohíba, pero en los campos de fútbol no, porque hay gente que fuma, otros que no".