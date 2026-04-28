Canarias y los colegios: menos niños en las aulas pero más inversión 

El sistema educativo canario se enfrenta a una transformación estructural sin precedentes motivada por un drástico descenso de la natalidad. Ante este escenario de aulas que empiezan a vaciarse, el Consejo Escolar de Canarias, en su último informe presentado por su presidenta, Natalia Álvarez, propone convertir la situación en una oportunidad estratégica para reforzar el sistema.

La propuesta principal es aprovechar la caída de la demanda para reducir las ratios, es decir, tener menos alumnos por clase, y así poder ofrecer una mayor atención individualizada. Según Álvarez, esta medida es clave, sobre todo considerando que actualmente un 73% del alumnado tiene alguna necesidad educativa específica y requiere de un seguimiento más cercano en el marco de la inclusión.

Esta bajada de demanda de puestos educativos debe servir para tener menos ratios y mayor atención individualizada" Natália Álvarez Presidenta del Consejo Escolar de Canarias

El reto de la inmigración y el desequilibrio insular

Esta tendencia a la baja en la natalidad autóctona, común en toda España y Europa, se ve compensada en Canarias por la llegada de población migrante. Sin embargo, este alumnado no siempre se incorpora en las etapas infantiles, sino en primaria o secundaria, y procede de sistemas educativos diferentes, principalmente de Europa (Italia) y Latinoamérica (Venezuela y Colombia), lo que exige adaptaciones y, en muchos casos, apoyo idiomático.

El informe también destaca el desequilibrio demográfico dentro del archipiélago. Mientras las zonas urbanas y turísticas de las islas mayores y las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura están muy pobladas, las islas occidentales se están envejeciendo y pierden población. Esto provoca que en unas zonas se necesiten más infraestructuras y en otras queden aulas vacías, que se están reconvirtiendo para la etapa infantil de 0 a 3 años, una medida que además ayuda a fijar población joven.

Más inversión y el auge de la FP

A pesar de que el número de alumnos desciende, el Consejo Escolar aboga por aumentar la inversión en educación, al considerarla una inversión estructural que beneficia a toda la sociedad. Según Álvarez, una mejor formación de la población previene problemas sociales, mejora la formación para el empleo y fomenta la convivencia social, por lo que es fundamental para afrontar los retos de un mundo en cambio acelerado.

La inversión en educación es estructural y toda la sociedad se ve alimentada" Natalia Ávarez Presidenta del Consejo Escolar de Canarias

En este contexto, la Formación Profesional (FP) se presenta como una herramienta clave para la integración en el mercado laboral. Por un lado, da respuesta a la demanda de perfiles técnicos por parte del empresariado canario y, por otro, sirve como vía para reenganchar al sistema a jóvenes que sufrieron abandono escolar. La nueva FP Dual, más práctica y ligada a las empresas, refuerza esta línea.

El principal desafío de la FP Dual es la necesidad de tiempo de coordinación entre los centros educativos y las empresas, especialmente las minipymes, que dominan el tejido empresarial canario. El informe también detecta que las tres familias profesionales más demandadas son sanidad, administración y servicios socioculturales, y que persiste un sesgo de sexo: las mujeres prefieren las ramas sociales y los hombres las técnicas. Para combatirlo, ya se trabaja en campañas de acercamiento al alumnado femenino para que accedan a todo tipo de ramas.

LOS PSICOLOGOS LLEGAN A LAS AULAS EN 2027

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha intervenido en 600 casos de riesgo alto o inminente por problemas de salud mental entre alumnos de Secundaria en adelante a lo largo del presente curso, en un contexto de aumento de esas situaciones que le ha llevado a diseñar un plan de actuación psicológica .

La coyuntura social actual, que "no está favoreciendo el bienestar emocional" y genera mucho estrés entre la ciudadanía en general, ha conducido a que haya "un nivel elevado de problemas de trastornos de ansiedad, de depresión, de ideación suicida en el rango de población de la adolescencia", por lo cual "es muy importante dar una solución a esta problemática", según ha señalado la vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Nena del Rosario.

Frente a esa realidad, el denominado Plan Estratégico Institucional para la Integración de la Psicología en el Ámbito Escolar de Canarias comenzará su andadura en el curso 2026/2027, con la incorporación de 39 profesionales del sector que trabajarán con los equipos de orientación educativa de 250 centros educativos desde un enfoque integral de atención a la salud mental.

Entre los 12 y 18 años se concentra el mayor número de situaciones relacionadas con el malestar emocional" Poli Suárez Consejero de Educación del Gobierno de Canarias

El consejero de Educación autonómico, Poli Suárez, que ha avanzado esos detalles, ha destacado que el plan presentado "responde a una realidad que ya está presente en nuestras aulas y que exige una respuesta".

00:00 Volumen Descargar Poli Suárez, Consejero de Educación del Gobierno de Canarias



Gran Canaria contará con el mayor número, 16, seguida por Tenerife, con 13; Lanzarote y Fuerteventura, con 3 en cada caso; La Palma, con 2, y La Gomera y El Hierro, con uno cada una, ha detallado el consejero.

El responsable regional de Educación, que ha informado de que el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 2,2 millones de euros y tendrá un desarrollo progresivo, mediante la creación de listas específicas de empleo y la incorporación efectiva de esos profesionales al sistema educativo público, ha asegurado además que, pese a considerar que la puesta en marcha de la iniciativa "supone un paso importante", es solo el primero en la materia.

El consejero ha referido que, "entre las funciones de estos profesionales, se incluyen la evaluación e intervención psicológica individual y grupal con el alumnado, la detección precoz de situaciones relacionadas con ansiedad, depresión, acoso escolar o conductas de riesgo, así como el asesoramiento al profesorado y la intervención con la familia".

Imagen de archico de un aula con niños



Sectores que, además, venían demandando que se actuara frente a esta problemática creciente y a los que ha querido dar respuesta con su iniciativa el Gobierno de Canarias, que tendrá en cuenta su opinión al llevarla a la práctica, ha dicho Suárez.

El consejero ha añadido que, una vez presentado oficialmente, el plan se dará a conocer de forma pormenorizada a toda la población a la que concierne y se escucharán sus posibles aportaciones en aras de mejorarlo, asegurando: "atenderemos aquellas sugerencias que nos pueda hacer el conjunto de la comunidad educativa, que incluye, lógicamente, al Consejo Escolar de Canarias"