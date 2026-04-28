El Hércules renueva a Guti por dos temporadas

Sergio Gutiérrez Fuentes 'Guti' renueva con el Hércules para las dos próximas temporadas. El canterano seguirá vistiendo de blanquiazul, como mínimo, hasta el año 2028. El club y el futbolista sellaron el acuerdo el pasado viernes y este martes lo han hecho oficial.

El futbolista alicantino de 20 años ha irrumpido con fuerza en el primer equipo desde que Beto Company le hiciera debutar el pasado 15 de febrero ante el Antequera. Desde ese momento ha participado en ocho partidos más, en uno de ellos como titular. Aunque no ha estado afortunado de cara a gol a pesar de haberlo rozado en varias ocasiones, sí firmó una asistencia en la victoria contra el Real Murcia.

El atacante ha brillado en el filial del Hércules durante las últimas temporadas y desde este curso está en dinámica del primer equipo. A pesar de su juventud, Beto le considera uno más del primer equipo y así lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones. Con su renovación, la idea del cuerpo técnico es que siga formando parte de la primera plantilla blanquiazul, aunque mantedrá la ficha del filial.

"Talento de la casa"

El Hércules ha emitido un comunicado destacando la progresión del jugador, su compromiso, evolución y trabajo constante. La entidad asegura que con esta renovación "refuerza su apuesta por el talento de la casa y por jugadores que crecen dentro de la estructura del club, consolidando una base sólida de futuro".

Por su parte, el jugador ha manifestado su felicidad por "seguir cumpliendo sueños en casa" y ha advertido en su cuenta de Twitter que "lo mejor está por llegar".